Рейтинг@Mail.ru
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского
Мы продолжаем рассказывать вам, как сэкономить свои нервы и деньги, путешествуя по Крыму на автомобиле и как при этом увидеть все самое интересное. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T21:51
2022-08-02T21:51
туризм
общество
туризм в крыму
крым
черноморское
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110232/48/1102324870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d245ef6bfa3565a1c7fc96f77662603.jpg.webp
Мы продолжаем рассказывать вам, как сэкономить свои нервы и деньги, путешествуя по Крыму на автомобиле и как при этом увидеть все самое интересное.Удобный автомобильный Крым – это к нам: самые выверенные маршруты, лучшие и недорогие кафе, дешевые и оригинальные сувениры и места для селфи. Обо всем этом вам расскажут корреспонденты РИА Новости Крым. На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты&gt;&gt;Первая часть нашего видеоблога касалась тех, кто пересекает Крымский мост на собственном автомобиле. А последующие советы в формате видеосюжетов подойдут как первым, так и тем, кто пользуется кашерингом. Мы не только хвалим Крым, но и знаем, как не попасться на нечестные уловки тружеников тяжелой курортной промышленности. На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала&gt;&gt;В этом выпуске – дорога на самый запад: от Евпатории до нереального, удивительного, дикого Тарханкута.
крым
черноморское
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110232/48/1102324870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f2b8c0a1e28a209f2015ec2b830aaf5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, туризм в крыму, крым, черноморское, видео
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского

На авто по Крыму: видео-советы туристам от Евпатории до Черноморского

21:51 02.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Мы продолжаем рассказывать вам, как сэкономить свои нервы и деньги, путешествуя по Крыму на автомобиле и как при этом увидеть все самое интересное.
Удобный автомобильный Крым – это к нам: самые выверенные маршруты, лучшие и недорогие кафе, дешевые и оригинальные сувениры и места для селфи. Обо всем этом вам расскажут корреспонденты РИА Новости Крым.
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты>>
Первая часть нашего видеоблога касалась тех, кто пересекает Крымский мост на собственном автомобиле. А последующие советы в формате видеосюжетов подойдут как первым, так и тем, кто пользуется кашерингом.
Мы не только хвалим Крым, но и знаем, как не попасться на нечестные уловки тружеников тяжелой курортной промышленности.
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала>>
В этом выпуске – дорога на самый запад: от Евпатории до нереального, удивительного, дикого Тарханкута.
 
ТуризмОбществоТуризм в КрымуКрымЧерноморскоеВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Главные события и комментарии дня: 2 августа
22:04Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области
21:56Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
21:51Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского
21:32Как сделать окрошку полезной
21:06Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт
20:44МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США"
20:38Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек
20:13В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны
20:02США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области
19:56Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
19:19На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью
18:54Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ
18:40Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму
18:13Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя
17:48СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
17:43В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС
17:29Прыжки со скалы Дива: Симеиз примет чемпионат по хайдайвингу
17:17Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
17:02Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян
Лента новостейМолния