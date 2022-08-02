https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html

Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского

Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского

Мы продолжаем рассказывать вам, как сэкономить свои нервы и деньги, путешествуя по Крыму на автомобиле и как при этом увидеть все самое интересное. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T21:51

2022-08-02T21:51

2022-08-02T21:51

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общество

туризм в крыму

крым

черноморское

видео

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Мы продолжаем рассказывать вам, как сэкономить свои нервы и деньги, путешествуя по Крыму на автомобиле и как при этом увидеть все самое интересное.Удобный автомобильный Крым – это к нам: самые выверенные маршруты, лучшие и недорогие кафе, дешевые и оригинальные сувениры и места для селфи. Обо всем этом вам расскажут корреспонденты РИА Новости Крым. На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты>>Первая часть нашего видеоблога касалась тех, кто пересекает Крымский мост на собственном автомобиле. А последующие советы в формате видеосюжетов подойдут как первым, так и тем, кто пользуется кашерингом. Мы не только хвалим Крым, но и знаем, как не попасться на нечестные уловки тружеников тяжелой курортной промышленности. На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала>>В этом выпуске – дорога на самый запад: от Евпатории до нереального, удивительного, дикого Тарханкута.

крым

черноморское

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, туризм в крыму, крым, черноморское, видео