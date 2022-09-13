https://crimea.ria.ru/20220913/mriya-resort--spa-otkryvaet-obrazovatelnyy-proekt-o-gostepriimstve-1124490771.html

Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве

Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства по программе Master in Hospitality, РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T13:37

2022-09-13T13:37

2022-09-13T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства по программе Master in Hospitality, сочетающей разработку бизнес-стратегий, теорию управления и решение реальных ежедневных задач. Об этом сообщает пресс-служба отельного комплекса.Master in Hospitality - флагманская программа открытого в 2018 году курортом Mriya Resort & SPA образовательного проекта "Академия гостеприимства". Она разработана для первых лиц компаний, инвесторов и собственников, нацеленных на приобретение навыков и получение знаний для развития бизнеса, роста прибыли и продвижения по карьерной лестнице. Проект способствует развитию сферы туризма, занимается обучением персонала в соответствии с международными стандартами сервиса.Эта программа дает профессиональное образование в сфере менеджмента, признанное во всем мире. При этом она является дополнением к высшему образованию, наличие которого обязательно.Ресторан "Черное море" отеля Mriya Resort & SPA признал лучшим в Европе >>"MBA состоит из 13 модулей, которые будут вести лучшие бизнес-тренеры России и СНГ. Амбассадор программы – Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA, признанный лидер индустрии гостеприимства, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России – 2020". В 2019 и 2020 годах признан лучшим генеральным менеджером среди управленцев люксовых объектов всего мира и получил престижную награду от World Luxury Hotel Awards. Среди спикеров: руководитель центра стратегических разработок союза "Туризма и гостеприимства" Роман Еремян, управляюший партнер Стратегической консалтинговой компании “Khomutova&Partners” Ирина Хомутова, генеральный директор компании "Travelline" Александр Галочкин и многие другие", - перечислили в пресс-службе.Журнал "Сноб" признал винный парк Mriya Resort & SPA лучшим в России >>В рамках обучения участники познакомятся с успешными представителями индустрии, погрузятся в работу крупных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, в Крыму и на Алтае. Программа завершится двухдневной стажировкой на территории ведущего мирового курорта Mriya Resort & SPA и защитой собственного проекта, который станет готовым бизнес-кейсом для дальнейшей реализации.Зачисление осуществляется до 31 октября. Стоимость и подробная информация на сайте.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 2z7yR8HqZi5nh7X

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, ялта