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Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве
Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве
Курортный комплекс Mriya Resort & SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства по программе Master in Hospitality, РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:37
2022-09-13T13:37
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort &amp; SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства по программе Master in Hospitality, сочетающей разработку бизнес-стратегий, теорию управления и решение реальных ежедневных задач. Об этом сообщает пресс-служба отельного комплекса.Master in Hospitality - флагманская программа открытого в 2018 году курортом Mriya Resort &amp; SPA образовательного проекта "Академия гостеприимства". Она разработана для первых лиц компаний, инвесторов и собственников, нацеленных на приобретение навыков и получение знаний для развития бизнеса, роста прибыли и продвижения по карьерной лестнице. Проект способствует развитию сферы туризма, занимается обучением персонала в соответствии с международными стандартами сервиса.Эта программа дает профессиональное образование в сфере менеджмента, признанное во всем мире. При этом она является дополнением к высшему образованию, наличие которого обязательно.Ресторан "Черное море" отеля Mriya Resort &amp; SPA признал лучшим в Европе &gt;&gt;"MBA состоит из 13 модулей, которые будут вести лучшие бизнес-тренеры России и СНГ. Амбассадор программы – Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort &amp; SPA, признанный лидер индустрии гостеприимства, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России – 2020". В 2019 и 2020 годах признан лучшим генеральным менеджером среди управленцев люксовых объектов всего мира и получил престижную награду от World Luxury Hotel Awards. Среди спикеров: руководитель центра стратегических разработок союза "Туризма и гостеприимства" Роман Еремян, управляюший партнер Стратегической консалтинговой компании “Khomutova&amp;Partners” Ирина Хомутова, генеральный директор компании "Travelline" Александр Галочкин и многие другие", - перечислили в пресс-службе.Журнал "Сноб" признал винный парк Mriya Resort &amp; SPA лучшим в России &gt;&gt;В рамках обучения участники познакомятся с успешными представителями индустрии, погрузятся в работу крупных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, в Крыму и на Алтае. Программа завершится двухдневной стажировкой на территории ведущего мирового курорта Mriya Resort &amp; SPA и защитой собственного проекта, который станет готовым бизнес-кейсом для дальнейшей реализации.Зачисление осуществляется до 31 октября. Стоимость и подробная информация на сайте.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 2z7yR8HqZi5nh7X
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5
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96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
туризм в крыму, крым, ялта

Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве

13:37 13.09.2022
 
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPAОтель Mriya Resort & SPA
Отель Mriya Resort & SPA
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства по программе Master in Hospitality, сочетающей разработку бизнес-стратегий, теорию управления и решение реальных ежедневных задач. Об этом сообщает пресс-служба отельного комплекса.
Master in Hospitality - флагманская программа открытого в 2018 году курортом Mriya Resort & SPA образовательного проекта "Академия гостеприимства". Она разработана для первых лиц компаний, инвесторов и собственников, нацеленных на приобретение навыков и получение знаний для развития бизнеса, роста прибыли и продвижения по карьерной лестнице. Проект способствует развитию сферы туризма, занимается обучением персонала в соответствии с международными стандартами сервиса.
"Индустрия гостеприимства и туризма за последние несколько лет стала одним из приоритетных направлений развития в РФ, которое будет динамично прогрессировать в ближайшие десятилетия. Важным фактором в реализации проектов станет наличие профессиональных управленцев, которые будут готовы их возглавлять. Программа Master in Hospitality создана для активных, амбициозных лидеров индустрии, чтобы укрепить знания по управленческим компетенциям, дать важный практический опыт и создать комфортную среду для развития личности и проектов", - поясняют в отеле.
Эта программа дает профессиональное образование в сфере менеджмента, признанное во всем мире. При этом она является дополнением к высшему образованию, наличие которого обязательно.
Ресторан "Черное море" отеля Mriya Resort & SPA признал лучшим в Европе >>
"MBA состоит из 13 модулей, которые будут вести лучшие бизнес-тренеры России и СНГ. Амбассадор программы – Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA, признанный лидер индустрии гостеприимства, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России – 2020". В 2019 и 2020 годах признан лучшим генеральным менеджером среди управленцев люксовых объектов всего мира и получил престижную награду от World Luxury Hotel Awards. Среди спикеров: руководитель центра стратегических разработок союза "Туризма и гостеприимства" Роман Еремян, управляюший партнер Стратегической консалтинговой компании “Khomutova&Partners” Ирина Хомутова, генеральный директор компании "Travelline" Александр Галочкин и многие другие", - перечислили в пресс-службе.
Журнал "Сноб" признал винный парк Mriya Resort & SPA лучшим в России >>
В рамках обучения участники познакомятся с успешными представителями индустрии, погрузятся в работу крупных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, в Крыму и на Алтае. Программа завершится двухдневной стажировкой на территории ведущего мирового курорта Mriya Resort & SPA и защитой собственного проекта, который станет готовым бизнес-кейсом для дальнейшей реализации.
Зачисление осуществляется до 31 октября. Стоимость и подробная информация на сайте.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
ID 2z7yR8HqZi5nh7X
Туризм в КрымуКрымЯлта
 
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