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Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T12:50
2023-01-05T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям.По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек. "Наша республика вошла в число 45 регионов России, в которых с 1 сентября 2022 года поручено ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С начала учебного года новая должность введена в 436 общеобразовательных организациях Крыма", - написал также глава Крыма в соцсетях.В России по указу президенте 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Среди ключевых событий, которые вошли в проект плана мероприятий на год, - торжественное открытие Года педагога и наставника в январе, Большая учительская неделя и Форум классных руководителей. В 2023 году по всей стране пройдут церемонии награждения ведомственными наградами, концерты, главный из которых состоится в Кремле в День учителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему преподаватели отказываются от работы в школах Крыма – мнение"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы ХерсонщиныВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
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новости крыма, крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, общество
Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
Глава Крыма Аксенов: с января молодые учителя будут получать надбавки из бюджета
12:50 05.01.2023 (обновлено: 12:53 05.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям.
По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек.
"Наша республика вошла в число 45 регионов России, в которых с 1 сентября 2022 года поручено ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С начала учебного года новая должность введена в 436 общеобразовательных организациях Крыма", - написал также глава Крыма в соцсетях.
В России по указу президенте 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Среди ключевых событий, которые вошли в проект плана мероприятий на год, - торжественное открытие Года педагога и наставника в январе, Большая учительская неделя и Форум классных руководителей. В 2023 году по всей стране пройдут церемонии награждения ведомственными наградами, концерты, главный из которых состоится в Кремле в День учителя.
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