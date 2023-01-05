https://crimea.ria.ru/20230105/aksenov-molodye-uchitelya-v-krymu-budut-poluchat-nadbavki-1126258287.html

Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки

Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки

С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T12:50

2023-01-05T12:50

2023-01-05T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям.По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек. "Наша республика вошла в число 45 регионов России, в которых с 1 сентября 2022 года поручено ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С начала учебного года новая должность введена в 436 общеобразовательных организациях Крыма", - написал также глава Крыма в соцсетях.В России по указу президенте 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Среди ключевых событий, которые вошли в проект плана мероприятий на год, - торжественное открытие Года педагога и наставника в январе, Большая учительская неделя и Форум классных руководителей. В 2023 году по всей стране пройдут церемонии награждения ведомственными наградами, концерты, главный из которых состоится в Кремле в День учителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему преподаватели отказываются от работы в школах Крыма – мнение"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы ХерсонщиныВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как

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новости крыма, крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, общество