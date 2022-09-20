Рейтинг@Mail.ru
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T07:46
2022-09-20T07:46
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_46cd5a9b6aa17fc1c9bdd7f6b8137ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые возникают при взаимодействии учителей с родителями обучающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерина Волкова.По словам Волковой, по уровню зарплаты школьных учителей Крым не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, но даже с учетом всех доплат ее нельзя считать достойной.Эксперт выразила надежду, что зарплаты педагогов будут пересмотрены не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом, что привлечет молодых специалистов и вернет престиж профессии.Кроме того, она отметила, что сегодня в республике обсуждается вопрос о дополнительных выплатах для школьных учителей."Совета министров решает вопрос о дополнительных выплатах за наставничество и также молодым педагогам на уровне муниципалитетов, уже есть договоренности ", – сказала эксперт.По ее словам, выбирать преподавание в качестве профессиональной деятельности не так выгодно, как, например, предпринимательство. Свою роль играет не только заработная плата, но и сложности в работе с детьми и родителями, особенно в школах. Волкова подчеркнула, что сегодня общение между родителями и преподавателями выходит за рамки деловой и педагогической этики, что недопустимо для обеих сторон."Усиление работы с родителями должно в первую очередь базироваться на деловой этике, которой у многих нет. Здесь и уважительное отношение, и развитие нашей культуры", – резюмировала она.Ранее кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина рассказала, что изменится после введения единой общеобразовательной программы в школах.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_b739ee6c2940b2b8f7cdc14d074d8626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в крыму и севастополе
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение

Эксперт Волкова: быть учителем сегодня морально тяжело и финансово не выгодно

07:46 20.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок английского языка в школе
Урок английского языка в школе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые возникают при взаимодействии учителей с родителями обучающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерина Волкова.
По словам Волковой, по уровню зарплаты школьных учителей Крым не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, но даже с учетом всех доплат ее нельзя считать достойной.
"Наша ставка составляет 14 тысяч 650 рублей, да, это очень мало, но к этой ставке добавляются все положенные доплаты, и она дотягивается до целевого показателя средней заработной платы. Но даже при этом я должна сказать открыто, что она мизерная. Учитель ведет две ставки и получает "грязными" в пределах сорока тысяч, это работа сталевара у доменной печи", – заявила она.
Эксперт выразила надежду, что зарплаты педагогов будут пересмотрены не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом, что привлечет молодых специалистов и вернет престиж профессии.
Кроме того, она отметила, что сегодня в республике обсуждается вопрос о дополнительных выплатах для школьных учителей.
"Совета министров решает вопрос о дополнительных выплатах за наставничество и также молодым педагогам на уровне муниципалитетов, уже есть договоренности ", – сказала эксперт.
По ее словам, выбирать преподавание в качестве профессиональной деятельности не так выгодно, как, например, предпринимательство. Свою роль играет не только заработная плата, но и сложности в работе с детьми и родителями, особенно в школах. Волкова подчеркнула, что сегодня общение между родителями и преподавателями выходит за рамки деловой и педагогической этики, что недопустимо для обеих сторон.
"Усиление работы с родителями должно в первую очередь базироваться на деловой этике, которой у многих нет. Здесь и уважительное отношение, и развитие нашей культуры", – резюмировала она.
Ранее кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина рассказала, что изменится после введения единой общеобразовательной программы в школах.
 
Образование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:23Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта
07:46Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
07:39Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта
07:21Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море
07:01Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии
03:32Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний
00:01Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 19 сентября
21:59Как подготовить иммунитет к зиме
21:23Как секс спасает почки
20:55Названо осеннее "блюдо счастья"
20:36"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений
19:37Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
19:10Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
19:07Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
18:49Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
18:12В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
17:41Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
17:36Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
Лента новостейМолния