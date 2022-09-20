https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T07:46
2022-09-20T07:46
2022-09-20T07:46
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_46cd5a9b6aa17fc1c9bdd7f6b8137ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые возникают при взаимодействии учителей с родителями обучающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерина Волкова.По словам Волковой, по уровню зарплаты школьных учителей Крым не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, но даже с учетом всех доплат ее нельзя считать достойной.Эксперт выразила надежду, что зарплаты педагогов будут пересмотрены не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом, что привлечет молодых специалистов и вернет престиж профессии.Кроме того, она отметила, что сегодня в республике обсуждается вопрос о дополнительных выплатах для школьных учителей."Совета министров решает вопрос о дополнительных выплатах за наставничество и также молодым педагогам на уровне муниципалитетов, уже есть договоренности ", – сказала эксперт.По ее словам, выбирать преподавание в качестве профессиональной деятельности не так выгодно, как, например, предпринимательство. Свою роль играет не только заработная плата, но и сложности в работе с детьми и родителями, особенно в школах. Волкова подчеркнула, что сегодня общение между родителями и преподавателями выходит за рамки деловой и педагогической этики, что недопустимо для обеих сторон."Усиление работы с родителями должно в первую очередь базироваться на деловой этике, которой у многих нет. Здесь и уважительное отношение, и развитие нашей культуры", – резюмировала она.Ранее кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина рассказала, что изменится после введения единой общеобразовательной программы в школах.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_b739ee6c2940b2b8f7cdc14d074d8626.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в крыму и севастополе
Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение
Эксперт Волкова: быть учителем сегодня морально тяжело и финансово не выгодно
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым.
В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые возникают при взаимодействии учителей с родителями обучающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерина Волкова.
По словам Волковой, по уровню зарплаты школьных учителей Крым не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, но даже с учетом всех доплат ее нельзя считать достойной.
"Наша ставка составляет 14 тысяч 650 рублей, да, это очень мало, но к этой ставке добавляются все положенные доплаты, и она дотягивается до целевого показателя средней заработной платы. Но даже при этом я должна сказать открыто, что она мизерная. Учитель ведет две ставки и получает "грязными" в пределах сорока тысяч, это работа сталевара у доменной печи", – заявила она.
Эксперт выразила надежду, что зарплаты педагогов будут пересмотрены не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом, что привлечет молодых специалистов и вернет престиж профессии.
Кроме того, она отметила, что сегодня в республике обсуждается вопрос о дополнительных выплатах для школьных учителей.
"Совета министров решает вопрос о дополнительных выплатах за наставничество и также молодым педагогам на уровне муниципалитетов, уже есть договоренности ", – сказала эксперт.
По ее словам, выбирать преподавание в качестве профессиональной деятельности не так выгодно, как, например, предпринимательство. Свою роль играет не только заработная плата, но и сложности в работе с детьми и родителями, особенно в школах. Волкова подчеркнула, что сегодня общение между родителями и преподавателями выходит за рамки деловой и педагогической этики, что недопустимо для обеих сторон.
"Усиление работы с родителями должно в первую очередь базироваться на деловой этике, которой у многих нет. Здесь и уважительное отношение, и развитие нашей культуры", – резюмировала она.
Ранее кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина рассказала, что изменится после введения единой общеобразовательной программы в школах
.