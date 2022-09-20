https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html

Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение

Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Почему преподавателям отказывают от работы в школах Крыма – мнение

В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T07:46

2022-09-20T07:46

2022-09-20T07:46

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В школах Крыма открыто более 800 вакансий для преподавателей, однако профессия не пользуется популярностью из-за уровня заработной платы и трудностей, которые возникают при взаимодействии учителей с родителями обучающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерина Волкова.По словам Волковой, по уровню зарплаты школьных учителей Крым не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, но даже с учетом всех доплат ее нельзя считать достойной.Эксперт выразила надежду, что зарплаты педагогов будут пересмотрены не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом, что привлечет молодых специалистов и вернет престиж профессии.Кроме того, она отметила, что сегодня в республике обсуждается вопрос о дополнительных выплатах для школьных учителей."Совета министров решает вопрос о дополнительных выплатах за наставничество и также молодым педагогам на уровне муниципалитетов, уже есть договоренности ", – сказала эксперт.По ее словам, выбирать преподавание в качестве профессиональной деятельности не так выгодно, как, например, предпринимательство. Свою роль играет не только заработная плата, но и сложности в работе с детьми и родителями, особенно в школах. Волкова подчеркнула, что сегодня общение между родителями и преподавателями выходит за рамки деловой и педагогической этики, что недопустимо для обеих сторон."Усиление работы с родителями должно в первую очередь базироваться на деловой этике, которой у многих нет. Здесь и уважительное отношение, и развитие нашей культуры", – резюмировала она.Ранее кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина рассказала, что изменится после введения единой общеобразовательной программы в школах.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе