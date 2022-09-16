https://crimea.ria.ru/20220916/v-shkolakh-vvedut-edinuyu-obscheobrazovatelnuyu-programmu--chto-izmenitsya--1124518009.html

В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится

В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится - РИА Новости Крым, 16.09.2022

В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится

Введение общеобразовательной программы в школах в первую очередь касаются учителей и формы подачи материала. Изменения не отразятся на качестве образования:... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T07:34

2022-09-16T07:34

2022-09-16T07:34

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Введение общеобразовательной программы в школах в первую очередь касаются учителей и формы подачи материала. Изменения не отразятся на качестве образования: учащиеся и их родители этого даже не заметят. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина.Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.По ее словам, в образовательном процессе учителя по-прежнему могут применять различные способы подачи материала (устно, письменно, в форме игры) и форматы работы, например, в группах, в парах или индивидуально. Обязательным будет именно освоение с учениками базовой части материала и достижение определенных личных и групповых результатов в классах по конкретным предметам.Кроме того, Пулина отметила, что есть определенная последовательность подачи материала, однако преподаватель может менять порядок тем на свое усмотрение с учетом индивидуальных особенностей учащихся.Такое единообразие позволит детям быстрее адаптироваться под образовательные процессы в случае перехода в другую школу, считает эксперт, в том числе с помощью единообразных учебников. Изменениях в них будут вносить также последовательно.Если при переходе к новым учебникам из программы будут выпадать какие-то темы, то они будут представлены в виде повторения или дополнительного материала к изучаемым темам. Отслеживать это будут сами учителя, а выбор линейки учебников остается за школой, заключила эксперт.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии