https://crimea.ria.ru/20220916/v-shkolakh-vvedut-edinuyu-obscheobrazovatelnuyu-programmu--chto-izmenitsya--1124518009.html
В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится
В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится
Введение общеобразовательной программы в школах в первую очередь касаются учителей и формы подачи материала. Изменения не отразятся на качестве образования:... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T07:34
2022-09-16T07:34
2022-09-16T07:34
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Введение общеобразовательной программы в школах в первую очередь касаются учителей и формы подачи материала. Изменения не отразятся на качестве образования: учащиеся и их родители этого даже не заметят. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина.Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.По ее словам, в образовательном процессе учителя по-прежнему могут применять различные способы подачи материала (устно, письменно, в форме игры) и форматы работы, например, в группах, в парах или индивидуально. Обязательным будет именно освоение с учениками базовой части материала и достижение определенных личных и групповых результатов в классах по конкретным предметам.Кроме того, Пулина отметила, что есть определенная последовательность подачи материала, однако преподаватель может менять порядок тем на свое усмотрение с учетом индивидуальных особенностей учащихся.Такое единообразие позволит детям быстрее адаптироваться под образовательные процессы в случае перехода в другую школу, считает эксперт, в том числе с помощью единообразных учебников. Изменениях в них будут вносить также последовательно.Если при переходе к новым учебникам из программы будут выпадать какие-то темы, то они будут представлены в виде повторения или дополнительного материала к изучаемым темам. Отслеживать это будут сами учителя, а выбор линейки учебников остается за школой, заключила эксперт.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в крыму и севастополе, образование в россии
В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится
Введение единой общеобразовательной программы в школе не отразится на качестве образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым.
Введение общеобразовательной программы в школах в первую очередь касаются учителей и формы подачи материала. Изменения не отразятся на качестве образования: учащиеся и их родители этого даже не заметят. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Крым Анжелика Пулина.
Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы
. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников.
Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.
"Уже приняты стандарты третьего поколения. Эти обновления интересны и касаются только специалистов, для родителей и детей – это будет последовательная, очень логичная корректировка содержания предметов, они перехода даже не заметят. Не нужно паниковать и настраивать себя на кардинальные изменения", – рассказала Пулина.
По ее словам, в образовательном процессе учителя по-прежнему могут применять различные способы подачи материала (устно, письменно, в форме игры) и форматы работы, например, в группах, в парах или индивидуально. Обязательным будет именно освоение с учениками базовой части материала и достижение определенных личных и групповых результатов в классах по конкретным предметам.
Кроме того, Пулина отметила, что есть определенная последовательность подачи материала, однако преподаватель может менять порядок тем на свое усмотрение с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Такое единообразие позволит детям быстрее адаптироваться под образовательные процессы в случае перехода в другую школу, считает эксперт, в том числе с помощью единообразных учебников. Изменениях в них будут вносить также последовательно.
"Учебники старого федерального перечня будут уходить постепенно в течении 3-5 лет, то есть замена будет последовательной. Резкого перехода с одной линейки учебников или автора не будет, не пострадают ни дети, ни родители, ни учителя", – пояснила Пулина.
Если при переходе к новым учебникам из программы будут выпадать какие-то темы, то они будут представлены в виде повторения или дополнительного материала к изучаемым темам. Отслеживать это будут сами учителя, а выбор линейки учебников остается за школой, заключила эксперт.