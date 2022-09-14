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Школьники России будут учиться по новой программе - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Школьники России будут учиться по новой программе
Школьники России будут учиться по новой программе - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Школьники России будут учиться по новой программе
Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте,... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:29
2022-09-14T13:29
образование в россии
государственная дума рф
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, принятом депутатами Государственной Думы в среду во втором и третьем чтениях.Уточняется, что программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года."К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти", — добавили в Госдуме.Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220911/v-rossii-utverdili-grafik-shkolnykh-kanikul-1124468075.html
https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-1124354078.html
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образование в россии, государственная дума рф, закон и право, общество
Школьники России будут учиться по новой программе

В России со следующего учебного года введут единую общеобразовательную программу для школ

13:29 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНачало учебного года в Москве
Начало учебного года в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, принятом депутатами Государственной Думы в среду во втором и третьем чтениях.

"Со следующего учебного года во всех школах России будут введены единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования", — говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ.

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Уточняется, что программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года.
"К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти", — добавили в Госдуме.
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Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.
 
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