https://crimea.ria.ru/20220914/shkolniki-rossii-budut-uchitsya-po-novoy-programme-1124501036.html
Школьники России будут учиться по новой программе
Школьники России будут учиться по новой программе - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Школьники России будут учиться по новой программе
Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте,... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:29
2022-09-14T13:29
2022-09-14T13:29
образование в россии
государственная дума рф
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, принятом депутатами Государственной Думы в среду во втором и третьем чтениях.Уточняется, что программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года."К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти", — добавили в Госдуме.Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220911/v-rossii-utverdili-grafik-shkolnykh-kanikul-1124468075.html
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образование в россии, государственная дума рф, закон и право, общество
Школьники России будут учиться по новой программе
В России со следующего учебного года введут единую общеобразовательную программу для школ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, принятом депутатами Государственной Думы в среду во втором и третьем чтениях.
"Со следующего учебного года во всех школах России будут введены единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования", — говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ.
Уточняется, что программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года.
"К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти", — добавили в Госдуме.
Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.