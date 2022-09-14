https://crimea.ria.ru/20220914/shkolniki-rossii-budut-uchitsya-po-novoy-programme-1124501036.html

Школьники России будут учиться по новой программе

Школьники России будут учиться по новой программе - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Школьники России будут учиться по новой программе

Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте,... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T13:29

2022-09-14T13:29

2022-09-14T13:29

образование в россии

государственная дума рф

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292136_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_f5954b4eed41c09de5ad4c79c97e373e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские школьники будут учиться по единой общеобразовательной программе, она будет утверждена до 1 января 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, принятом депутатами Государственной Думы в среду во втором и третьем чтениях.Уточняется, что программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года."К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти", — добавили в Госдуме.Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20220911/v-rossii-utverdili-grafik-shkolnykh-kanikul-1124468075.html

https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-1124354078.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, государственная дума рф, закон и право, общество