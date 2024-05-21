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Срок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля

Срок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Срок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля

Инициативу крымских парламентариев о переносе срока уплаты земельного и налога на имущество физлиц на 1 июля и продлении до 2029 года особого порядка при... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T21:04

2024-05-21T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Инициативу крымских парламентариев о переносе срока уплаты земельного и налога на имущество физлиц на 1 июля и продлении до 2029 года особого порядка при определении поставщиков ряда услуг поддержали члены парламентов субъектов Южного федерального округа. Об этом сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Предложение депутатов Крыма были рассмотрены 40-й конференции Южнороссийской парламентской ассоциации.Он пояснил, что данная мера позволит повысить качество планирования и исполнения местных бюджетов.Также депутаты парламента Крыма предложили законодательно закрепить за уполномоченными органами право на расторжение в одностороннем порядке договора с участниками свободной экономической зоны на территории Республики Крым и Севастополя в случае нарушения ими условий договора.На Конференции также поддержали предложение крымчан об установлении дополнительных мер государственной поддержки предприятий, в которых не менее 50% трудоустроенных – инвалиды.По итогам конференции крымские инициативы будут направлены в правительство России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатПрогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективуКого коснется увеличение налогового вычета на детей

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