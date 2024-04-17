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Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Выборы в Европарламент в июне текущего года радикально не изменят взаимоотношений России и ЕС, но дадут шанс встать у руля власти в Европе тем политикам,... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-17T19:42
2024-04-18T12:33
европарламент
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
политика
европейский союз (ес)
европа
виктор орбан
германия
франция
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Сергей Горбачев: Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Сергей Горбачев: Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Выборы в Европарламент в июне текущего года радикально не изменят взаимоотношений России и ЕС, но дадут шанс встать у руля власти в Европе тем политикам, которые сегодня занимаются реальными делами в интересах своих стран, а не пиаром и трансляцией тезисов Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам эксперта, США уже "опустили Европу ниже плинтуса" везде, где это было возможно, в том числе "в экономике и вопросах, связанных с самостоятельностью принятия политических решений". И теперь все, что остается европейским политикам, – это участвовать в своего рода ролевых играх по указке из Вашингтона, выполняя ту или иную роль по очереди, отметил Горбачев. Очередной пример того, как работает эта схема, – новая попытка наладить отношения с Китаем через политическую элиту Германии.За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином &gt;&gt;"Каждому из лидеров западных государств даются определенные полномочия, и они реализуют конкретные задачи, которые коллективный Запад решает, хоть и не всегда успешно. Сначала в Китае был Макрон (Эммануэль – президент Франции), нынче Олаф Шольц (канцлер Германии), и американские дамочки пытались в Китай летать, решать вопросы. Практика вполне естественна", – отметил Горбачев.По его мнению, свою поездку в Китай Олаф Шольц по возможности использует и для того, чтобы "решить вопросы германского характера", несмотря на то, что "Германия по факту является страной, оккупированной США" и действует в масштабах их интересов.Это связано прежде всего с борьбой за политический вес в Европе между такими странами как Великобритания, Германия и Франция. Также сегодня возвышает свой голос Польша, "с тем, чтобы какие-то доминантные вещи на европейском континенте у кого-то перехватить", отметил Горбачев.Однако каждая страна оценивается деятельностью своих первых лиц, а явного лидера в Европе не просматривается, считает он. Есть лишь некоторые политики, которые пытаются что-то изменить, лавируя среди шантажа и пиара остальных.К ним он относит "плеяду словацких политиков, которые пришли к власти в последнее время" (новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии Роберт Фицо – ред.). А также президента Сербии Александр Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "продолжает держать марку".Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан &gt;&gt;"Несмотря на то, что Венгрия – страна небольшая и с точки зрения географии, и своих промышленных, ресурсных возможностей, и по числу населения, тем не менее Орбан – один из лидеров, которые демонстрируют, что в условиях глобализации и жесткого прессинга в рамках каких-то международных объединений и альянсов можно сохранять свое лицо. И быть верным принципам и соответствовать тем потребностям, которые испытывает народ, который вознес этого человека на вершину политической власти", – прокомментировал Горбачев.По его мнению, карьера Орбана "стабильна и звучна", поскольку он "отстаивает национальные интересы, выражая чаяния подавляющей части населения страны", при этом умело лавирует и добивается компромиссов.Именно такие политики сегодня имеют шанс встать у руля принятия общеевропейских решений по итогам выборов в Европарламент, если смогут обойти тех, кто "был и будет, стремясь к власти в угоду США", отметил Горбачев. Но даже в случае, если им это удастся, быстрых результатов такие перемены в отношения Запада и России не принесут, хотя и положат начало трансформациям, считает он.Ранее политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что Европу в начале лета в связи с выборами в Европарламент ждут "серьезные турбулентные процессы". Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии Европарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с Украины Во сколько Украина обойдется странам ЕС
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европарламент , мнения, сергей горбачев, политика, европейский союз (ес), европа, виктор орбан, германия, франция, в мире
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

Выборы в Европарламент в 2024 году радикально не изменят взаимоотношений РФ и Запада

19:42 17.04.2024 (обновлено: 12:33 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Европарламента
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Выборы в Европарламент в июне текущего года радикально не изменят взаимоотношений России и ЕС, но дадут шанс встать у руля власти в Европе тем политикам, которые сегодня занимаются реальными делами в интересах своих стран, а не пиаром и трансляцией тезисов Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Сергей Горбачев: Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Вчера, 19:42
По словам эксперта, США уже "опустили Европу ниже плинтуса" везде, где это было возможно, в том числе "в экономике и вопросах, связанных с самостоятельностью принятия политических решений". И теперь все, что остается европейским политикам, – это участвовать в своего рода ролевых играх по указке из Вашингтона, выполняя ту или иную роль по очереди, отметил Горбачев. Очередной пример того, как работает эта схема, – новая попытка наладить отношения с Китаем через политическую элиту Германии.
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"Каждому из лидеров западных государств даются определенные полномочия, и они реализуют конкретные задачи, которые коллективный Запад решает, хоть и не всегда успешно. Сначала в Китае был Макрон (Эммануэль – президент Франции), нынче Олаф Шольц (канцлер Германии), и американские дамочки пытались в Китай летать, решать вопросы. Практика вполне естественна", – отметил Горбачев.
По его мнению, свою поездку в Китай Олаф Шольц по возможности использует и для того, чтобы "решить вопросы германского характера", несмотря на то, что "Германия по факту является страной, оккупированной США" и действует в масштабах их интересов.
Это связано прежде всего с борьбой за политический вес в Европе между такими странами как Великобритания, Германия и Франция. Также сегодня возвышает свой голос Польша, "с тем, чтобы какие-то доминантные вещи на европейском континенте у кого-то перехватить", отметил Горбачев.
Однако каждая страна оценивается деятельностью своих первых лиц, а явного лидера в Европе не просматривается, считает он. Есть лишь некоторые политики, которые пытаются что-то изменить, лавируя среди шантажа и пиара остальных.
"Пять – семь, максимум десяток людей, которые реально делают европейскую политику. Именно реальную, а не занимаются пиаром или декларируют какие-то сентенции, навязанные Вашингтоном", – добавил Горбачев.
К ним он относит "плеяду словацких политиков, которые пришли к власти в последнее время" (новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии Роберт Фицо – ред.). А также президента Сербии Александр Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "продолжает держать марку".
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"Несмотря на то, что Венгрия – страна небольшая и с точки зрения географии, и своих промышленных, ресурсных возможностей, и по числу населения, тем не менее Орбан – один из лидеров, которые демонстрируют, что в условиях глобализации и жесткого прессинга в рамках каких-то международных объединений и альянсов можно сохранять свое лицо. И быть верным принципам и соответствовать тем потребностям, которые испытывает народ, который вознес этого человека на вершину политической власти", – прокомментировал Горбачев.
По его мнению, карьера Орбана "стабильна и звучна", поскольку он "отстаивает национальные интересы, выражая чаяния подавляющей части населения страны", при этом умело лавирует и добивается компромиссов.
Именно такие политики сегодня имеют шанс встать у руля принятия общеевропейских решений по итогам выборов в Европарламент, если смогут обойти тех, кто "был и будет, стремясь к власти в угоду США", отметил Горбачев. Но даже в случае, если им это удастся, быстрых результатов такие перемены в отношения Запада и России не принесут, хотя и положат начало трансформациям, считает он.
"Для нас, я думаю, эти перемены ничего особого не несут. Они важны непосредственно для организации жизни и управления делами на этом пространстве (в Европе). Мы будем оценивать все в соответствии с теми делами, которые будут осуществлять политики новой волны, если они действительно станут новыми. Сейчас время перемен, и хочется верить в то, что и в общеевропейских делах голоса, подобные голосу Орбана, так или иначе прозвучат", – заключил Горбачев.
Ранее политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что Европу в начале лета в связи с выборами в Европарламент ждут "серьезные турбулентные процессы".
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