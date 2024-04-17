https://crimea.ria.ru/20240417/kak-vybory-v-evroparlament-izmenyat-otnosheniya-rossii-i-zapada-1136633115.html

Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

Выборы в Европарламент в июне текущего года радикально не изменят взаимоотношений России и ЕС, но дадут шанс встать у руля власти в Европе тем политикам,... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-17T19:42

2024-04-17T19:42

2024-04-18T12:33

европарламент

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

политика

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европа

виктор орбан

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Сергей Горбачев: Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Сергей Горбачев: Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Выборы в Европарламент в июне текущего года радикально не изменят взаимоотношений России и ЕС, но дадут шанс встать у руля власти в Европе тем политикам, которые сегодня занимаются реальными делами в интересах своих стран, а не пиаром и трансляцией тезисов Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам эксперта, США уже "опустили Европу ниже плинтуса" везде, где это было возможно, в том числе "в экономике и вопросах, связанных с самостоятельностью принятия политических решений". И теперь все, что остается европейским политикам, – это участвовать в своего рода ролевых играх по указке из Вашингтона, выполняя ту или иную роль по очереди, отметил Горбачев. Очередной пример того, как работает эта схема, – новая попытка наладить отношения с Китаем через политическую элиту Германии.За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином >>"Каждому из лидеров западных государств даются определенные полномочия, и они реализуют конкретные задачи, которые коллективный Запад решает, хоть и не всегда успешно. Сначала в Китае был Макрон (Эммануэль – президент Франции), нынче Олаф Шольц (канцлер Германии), и американские дамочки пытались в Китай летать, решать вопросы. Практика вполне естественна", – отметил Горбачев.По его мнению, свою поездку в Китай Олаф Шольц по возможности использует и для того, чтобы "решить вопросы германского характера", несмотря на то, что "Германия по факту является страной, оккупированной США" и действует в масштабах их интересов.Это связано прежде всего с борьбой за политический вес в Европе между такими странами как Великобритания, Германия и Франция. Также сегодня возвышает свой голос Польша, "с тем, чтобы какие-то доминантные вещи на европейском континенте у кого-то перехватить", отметил Горбачев.Однако каждая страна оценивается деятельностью своих первых лиц, а явного лидера в Европе не просматривается, считает он. Есть лишь некоторые политики, которые пытаются что-то изменить, лавируя среди шантажа и пиара остальных.К ним он относит "плеяду словацких политиков, которые пришли к власти в последнее время" (новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии Роберт Фицо – ред.). А также президента Сербии Александр Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "продолжает держать марку".Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан >>"Несмотря на то, что Венгрия – страна небольшая и с точки зрения географии, и своих промышленных, ресурсных возможностей, и по числу населения, тем не менее Орбан – один из лидеров, которые демонстрируют, что в условиях глобализации и жесткого прессинга в рамках каких-то международных объединений и альянсов можно сохранять свое лицо. И быть верным принципам и соответствовать тем потребностям, которые испытывает народ, который вознес этого человека на вершину политической власти", – прокомментировал Горбачев.По его мнению, карьера Орбана "стабильна и звучна", поскольку он "отстаивает национальные интересы, выражая чаяния подавляющей части населения страны", при этом умело лавирует и добивается компромиссов.Именно такие политики сегодня имеют шанс встать у руля принятия общеевропейских решений по итогам выборов в Европарламент, если смогут обойти тех, кто "был и будет, стремясь к власти в угоду США", отметил Горбачев. Но даже в случае, если им это удастся, быстрых результатов такие перемены в отношения Запада и России не принесут, хотя и положат начало трансформациям, считает он.Ранее политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что Европу в начале лета в связи с выборами в Европарламент ждут "серьезные турбулентные процессы". Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии Европарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с Украины Во сколько Украина обойдется странам ЕС

https://crimea.ria.ru/20240404/kakie-potryaseniya-zhdut-evropu-letom-2024--politolog-1136264715.html

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