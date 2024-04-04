https://crimea.ria.ru/20240404/kakie-potryaseniya-zhdut-evropu-letom-2024--politolog-1136264715.html

Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог

Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог

Европу ждут серьезные турбулентные процессы уже в начале лета 2024 года. Они будут связаны с выборами в Европарламент, изменением расстановки сил и, не... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T06:03

2024-04-04T06:03

2024-04-04T06:03

европа

радио "спутник в крыму"

европарламент

политика

европейский союз (ес)

в мире

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вадим колесниченко

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Европу ждут серьезные турбулентные процессы уже в начале лета 2024 года. Они будут связаны с выборами в Европарламент, изменением расстановки сил и, не исключено, отменами прошлых решений Еврокомиссии, в том числе по вопросам Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, Европу в июне ждут выборы в Европарламент, что даст старт серьезным внутренним процессам.Он отметил, что действиями Еврокомиссии пока продолжат руководить США, "потому что в основном там все ставленники американцев". Но "назначить" большинство депутатов не получится, считает политолог."Выборы более 700 человек по территории всей Европы в условиях нестабильности проконтролировать будет очень тяжело", – отметил он.По мнению Колесниченко, ярких европейских лидеров, которые смогли бы резко повести за собой других, убедив отказаться от разорительной поддержки Украины в пользу национальных интересов, пока нет, но соответствующие образы уже появляются и скоро проявят себя.В январе 2024 года аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в своем докладе допустил, что в результате предстоящих в июне выборов Европарламент резко станет правым, чего не было с 1970-х годов. При этом, по мнению авторов документа, это не скажется радикальным образом на политике Евросоюза.Напомним, в феврале 2024 года в Еврокомиссии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС приостанавливаются до лета в связи с тем, что ранее ЕК "не ожидает создания необходимой базы для переговоров". В марте Еврокомиссия предложила подключить Украину к созданной Европейской стратегии военной промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько Украина обойдется странам ЕСЕвропарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с УкраиныРоссийские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, европарламент , политика, европейский союз (ес), в мире, мнения, вадим колесниченко, выборы