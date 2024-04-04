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Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог
Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог
Европу ждут серьезные турбулентные процессы уже в начале лета 2024 года. Они будут связаны с выборами в Европарламент, изменением расстановки сил и, не... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T06:03
2024-04-04T06:03
2024-04-04T06:03
европа
радио "спутник в крыму"
европарламент
политика
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вадим колесниченко
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Европу ждут серьезные турбулентные процессы уже в начале лета 2024 года. Они будут связаны с выборами в Европарламент, изменением расстановки сил и, не исключено, отменами прошлых решений Еврокомиссии, в том числе по вопросам Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, Европу в июне ждут выборы в Европарламент, что даст старт серьезным внутренним процессам.Он отметил, что действиями Еврокомиссии пока продолжат руководить США, "потому что в основном там все ставленники американцев". Но "назначить" большинство депутатов не получится, считает политолог."Выборы более 700 человек по территории всей Европы в условиях нестабильности проконтролировать будет очень тяжело", – отметил он.По мнению Колесниченко, ярких европейских лидеров, которые смогли бы резко повести за собой других, убедив отказаться от разорительной поддержки Украины в пользу национальных интересов, пока нет, но соответствующие образы уже появляются и скоро проявят себя.В январе 2024 года аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в своем докладе допустил, что в результате предстоящих в июне выборов Европарламент резко станет правым, чего не было с 1970-х годов. При этом, по мнению авторов документа, это не скажется радикальным образом на политике Евросоюза.Напомним, в феврале 2024 года в Еврокомиссии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС приостанавливаются до лета в связи с тем, что ранее ЕК "не ожидает создания необходимой базы для переговоров". В марте Еврокомиссия предложила подключить Украину к созданной Европейской стратегии военной промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько Украина обойдется странам ЕСЕвропарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с УкраиныРоссийские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен
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европа, европарламент , политика, европейский союз (ес), в мире, мнения, вадим колесниченко, выборы
Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог
Политолог предрек Европе внутренние потрясения летом 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым.
Европу ждут серьезные турбулентные процессы уже в начале лета 2024 года. Они будут связаны с выборами в Европарламент, изменением расстановки сил и, не исключено, отменами прошлых решений Еврокомиссии, в том числе по вопросам Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, Европу в июне ждут выборы в Европарламент, что даст старт серьезным внутренним процессам.
"Он будет гораздо более правый, и не исключено, что новые депутаты потребуют пересмотра того, что делалось, и расследований того, чем занималась Еврокомиссия. Там сейчас есть проблемы и они нарастают. И европейские политики уже бегают, как во время лесного пожара, чтобы сохранить и свои деньги, и свои посты, и свои полномочия. Урсулу фон дер Ляйен уже обвинили в серьезных коррупционных нарушениях, связанных с вакцинами во время ковида", – сказал Колесниченко.
Он отметил, что действиями Еврокомиссии пока продолжат руководить США, "потому что в основном там все ставленники американцев". Но "назначить" большинство депутатов не получится, считает политолог.
"Выборы более 700 человек по территории всей Европы в условиях нестабильности проконтролировать будет очень тяжело", – отметил он.
По мнению Колесниченко, ярких европейских лидеров, которые смогли бы резко повести за собой других, убедив отказаться от разорительной поддержки Украины в пользу национальных интересов, пока нет, но соответствующие образы уже появляются и скоро проявят себя.
"Кое-что просматривается в Германии и Франции. Для этих движений нужно время. Они только стали проявляться. Буквально летом этого года не уверен, что они смогут кардинально ситуацию изменить: серьезных сил пока нет. Однако радикализироваться парламент может. И в Европе ожидаются серьезные турбулентные процессы уже летом этого года, и сам год будет непростой", – заключил Колесниченко.
В январе 2024 года аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в своем докладе допустил, что в результате предстоящих в июне выборов Европарламент резко станет правым, чего не было с 1970-х годов. При этом, по мнению авторов документа, это не скажется радикальным образом на политике Евросоюза.
Напомним, в феврале 2024 года в Еврокомиссии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС приостанавливаются до лета в связи с тем, что ранее ЕК "не ожидает создания необходимой базы для переговоров". В марте Еврокомиссия предложила подключить Украину к созданной Европейской стратегии военной промышленности.
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