Европарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с Украины
Европарламент не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Депутаты Европарламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, следует из обнародованного заявления ЕП.
"Парламент 347 голосами "за" и 117 "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС", – цитирует документ РИА Новости.
Депутаты указали, что они предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва сельхозпродукции Украины.
При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.
В сентябре 2023 года было заявлено, что украинское зерно не будут пускать в Польшу, Словакию и Венгрию. В частности, тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продлит запрет и не намерена в этом вопросе прислушиваться к Брюсселю и Берлину.
Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.
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