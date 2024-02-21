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Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать
Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать
Конфликт между Украиной и Польшей проявляется уже в разных сферах, и он будет только нарастать, восходя к кровной проблеме со времен Волынской резни. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T14:08
2024-02-21T14:08
украина
польша
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
в мире
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Конфликт между Украиной и Польшей проявляется уже в разных сферах, и он будет только нарастать, восходя к кровной проблеме со времен Волынской резни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко. По словам Колесниченко, "конфликты между Украиной и Польшей были, есть и будут". А в нынешних условиях, когда напряжение нарастает вокруг аграрного вопроса, от которого во многом зависит развитие экономики в целом, ситуация будет только ухудшаться, о чем уже свидетельствуют результаты социологических опросов, считает он. По его мнению, по итогу накала страстей в отношениях проявится та кровная проблема, которая идет еще со времен Волынской резни. Это отразится и на украинских беженцах, считает эксперт."Так что мы понимаем интересы поляков к их историческим территориям, о которых говорил президент России Владимир Путин – это несколько украинских областей. И мы понимаем проблемы, которые нарастают по отношению к украинским переселенцам. И эти конфликты там тоже будут еще расти", – считает политолог. Напомним, летом 2023 года Сейм Польши принял постановление, которым потребовал Украину признать вину в Волынской резне. В январе 2024 года в Польше заявили о намерении урезать помощь беженцам из Украины. Как заявила газете Rzeczpospolita директор фонда, управляющего пятью центрами для беженцев в Польше Анета Жоховская, долгосрочная финансовая помощь государства должна идти только больным, инвалидам, в основном с востока Украины. В материале отмечается, что поляки не желают безоговорочно помогать украинцам, и против социальных льгот и злоупотреблений дорогостоящей защитой, о чем свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета, проведенные под кураторством доктора Роберта Станишевского. С 9 февраля в Польше стартовала очередная, 30-дневная забастовка фермеров, которая связана с проблемами, затронувшими польских аграриев в связи с ввозом на территорию страны украинского зерна. К 20 февраля украинский транспорт блокируют уже не только на автомобильных трассах, но и на ж/д пунктах. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель. Читайте также на РИА Новости Крым:Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши Запад активно готовится к разделу Украины – политолог Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
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РИА Новости Крым
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украина, польша, мнения, политика, в мире, вадим колесниченко
Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать

Конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать – политолог

14:08 21.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Конфликт между Украиной и Польшей проявляется уже в разных сферах, и он будет только нарастать, восходя к кровной проблеме со времен Волынской резни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, "конфликты между Украиной и Польшей были, есть и будут". А в нынешних условиях, когда напряжение нарастает вокруг аграрного вопроса, от которого во многом зависит развитие экономики в целом, ситуация будет только ухудшаться, о чем уже свидетельствуют результаты социологических опросов, считает он.

"Совместная польско-украинская социологическая компания в начале января провела опрос на территории Украины, и получила интересный ответ. Если в 2022 году число украинцев, которые относились позитивно к полякам, было 81%, то в декабре 2023, то есть к началу 2024 года, таких уже 43%. То есть конфликт нарастает", – сказал Колесниченко.

По его мнению, по итогу накала страстей в отношениях проявится та кровная проблема, которая идет еще со времен Волынской резни. Это отразится и на украинских беженцах, считает эксперт.
"Так что мы понимаем интересы поляков к их историческим территориям, о которых говорил президент России Владимир Путин – это несколько украинских областей. И мы понимаем проблемы, которые нарастают по отношению к украинским переселенцам. И эти конфликты там тоже будут еще расти", – считает политолог.
Напомним, летом 2023 года Сейм Польши принял постановление, которым потребовал Украину признать вину в Волынской резне.
В январе 2024 года в Польше заявили о намерении урезать помощь беженцам из Украины. Как заявила газете Rzeczpospolita директор фонда, управляющего пятью центрами для беженцев в Польше Анета Жоховская, долгосрочная финансовая помощь государства должна идти только больным, инвалидам, в основном с востока Украины. В материале отмечается, что поляки не желают безоговорочно помогать украинцам, и против социальных льгот и злоупотреблений дорогостоящей защитой, о чем свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета, проведенные под кураторством доктора Роберта Станишевского.
С 9 февраля в Польше стартовала очередная, 30-дневная забастовка фермеров, которая связана с проблемами, затронувшими польских аграриев в связи с ввозом на территорию страны украинского зерна. К 20 февраля украинский транспорт блокируют уже не только на автомобильных трассах, но и на ж/д пунктах.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель.
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