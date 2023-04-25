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"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды - РИА Новости Крым, 25.04.2023
"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
Польша, которая намерена "забрать себе Западную Украину, напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает "обнимать ее, холить и... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T07:29
2023-04-25T07:29
украина
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европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Польша, которая намерена "забрать себе Западную Украину, напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает "обнимать ее, холить и лелеять". Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал гендиректор центра политической информации Алексей Мухин.Украина как жертваПо его словам, "когда до украинского гражданского общества дойдет истинный смысл так называемой дружбы между Зеленским и Дудой (президент Польши Анджей Дуда), оно ужаснется.Также Мухин убежден, что украинские граждане, чьи "мозги затуманены пропагандой", все же должны понимать, что происходит и, судя по всему, "произойдет уже в ближайшем будущем".Европейскому союзу придет "кирдык""Очень шумные украинские товарищи, "акторы", в медиа громко кричат о том, что Украина должна войти в ЕС чуть ли ни завтра, да еще и на привилегированном положении. В самом же ЕС, особенно в европейских столицах, с ужасом ожидают такой перспективы и всячески оттягивают этот конец Европейского союза, потому что если Украина в него войдет, то Европейскому союзу придет кирдык, он не выдержит такого удара", - считает Мухин.Политолог напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и пытается войти в него крайне бедственном положении, "это еще похлеще Польши будет"."Европейский союз перестал субсидировать польскую экономику, потому что закончилось "польское экономическое чудо". Это раз. И второе, Польша выкатила претензии Германии репарационного свойства, относительно потерь, которые она якобы понесла в ходе Второй мировой войны. Ни много ни мало полтора триллиона евро. Но не от хорошей жизни поляки это выкатили, их экономика испытывает сильные затруднения, не будучи субсидированной из ЕС. А если Украина вступит в ЕС, то полякам уже точно ничего не достанется", - считает эксперт.По его мысли, поляки не хотят вступления Украины в ЕС, "либо используют какую-то другую схему, например, конфедерацию с Украиной"."Но европейские чиновники и в кулуарах, и шепотом, и в интервью говорят о том, что срок вступления Украины в ЕС не скоро. Для начала ее надо причесать, приобуть, приодеть, возможно, отмыть от нацизма", - сказал собеседник.Кроме того, по его мнению, "некоторые нюансы говорят о том, что Украина и Польша - это страны, которые часто выходят из-под контроля и ставят в глупую и нелепую ситуацию своих кураторов"."Польша и Украина играют и в европейские игры, и в турецкие, и разыгрывают израильскую карту. Влияние США не стоит преувеличивать. Оно, конечно, очень большое на политику этих стран, но не тотальное, кроме того, есть еще британцы, которые и в Польше, и на Украине чувствуют себя как дома", - напомнил эксперт.Европа оккупирована США"Безусловно, у британцев есть так называемая атлантическая солидарность, но у них и свои интересы и свои взгляды на европейское развитие в будущем", - считает Мухин.По его словам, США "не хотят обрушения европейского рынка, они на него пришли, чтобы контролировать, чтобы европейцы покупали американские товары и энергоносители по очень высоким ценам". И на этом рынке "не получится как с Россией, с Газпромом"."Европа оккупирована военным образом Штатами и Британией. В отношении континентальной Европы намерения у Британии очень людоедские. Великобритания не для того выходила из ЕС, чтобы сейчас заботиться о благосостоянии европейских граждан. Она будет делать все, чтобы европейская экономика ослабла, и чтобы на этом фоне Британия продемонстрировала успешность своего проекта", - резюмировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Польша земли Западной Украины – политологЧто кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политологЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
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украина, польша, европа, европейский союз, политика, в мире, мнения, сша, великобритания, израиль
"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды

Политолог Мухин: Польша - это крокодил, который хочет съесть Украину

07:29 25.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Польша, которая намерена "забрать себе Западную Украину, напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает "обнимать ее, холить и лелеять". Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал гендиректор центра политической информации Алексей Мухин.

Украина как жертва

"Сейчас Польша напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает плакать, обнимать ее, утешать, холить и лелеять. Польша сейчас изготовилась к тому, чтобы забрать Западную Украину. Она делает все для этого. И, к сожалению, украинская власть идет на поводу у этого желания", - считает он.
По его словам, "когда до украинского гражданского общества дойдет истинный смысл так называемой дружбы между Зеленским и Дудой (президент Польши Анджей Дуда), оно ужаснется.
Также Мухин убежден, что украинские граждане, чьи "мозги затуманены пропагандой", все же должны понимать, что происходит и, судя по всему, "произойдет уже в ближайшем будущем".
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Европейскому союзу придет "кирдык"

"Очень шумные украинские товарищи, "акторы", в медиа громко кричат о том, что Украина должна войти в ЕС чуть ли ни завтра, да еще и на привилегированном положении. В самом же ЕС, особенно в европейских столицах, с ужасом ожидают такой перспективы и всячески оттягивают этот конец Европейского союза, потому что если Украина в него войдет, то Европейскому союзу придет кирдык, он не выдержит такого удара", - считает Мухин.
Политолог напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и пытается войти в него крайне бедственном положении, "это еще похлеще Польши будет".
"Европейский союз перестал субсидировать польскую экономику, потому что закончилось "польское экономическое чудо". Это раз. И второе, Польша выкатила претензии Германии репарационного свойства, относительно потерь, которые она якобы понесла в ходе Второй мировой войны. Ни много ни мало полтора триллиона евро. Но не от хорошей жизни поляки это выкатили, их экономика испытывает сильные затруднения, не будучи субсидированной из ЕС. А если Украина вступит в ЕС, то полякам уже точно ничего не достанется", - считает эксперт.
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Чем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"
По его мысли, поляки не хотят вступления Украины в ЕС, "либо используют какую-то другую схему, например, конфедерацию с Украиной".
"Но европейские чиновники и в кулуарах, и шепотом, и в интервью говорят о том, что срок вступления Украины в ЕС не скоро. Для начала ее надо причесать, приобуть, приодеть, возможно, отмыть от нацизма", - сказал собеседник.
Кроме того, по его мнению, "некоторые нюансы говорят о том, что Украина и Польша - это страны, которые часто выходят из-под контроля и ставят в глупую и нелепую ситуацию своих кураторов".
"Польша и Украина играют и в европейские игры, и в турецкие, и разыгрывают израильскую карту. Влияние США не стоит преувеличивать. Оно, конечно, очень большое на политику этих стран, но не тотальное, кроме того, есть еще британцы, которые и в Польше, и на Украине чувствуют себя как дома", - напомнил эксперт.

Европа оккупирована США

"Безусловно, у британцев есть так называемая атлантическая солидарность, но у них и свои интересы и свои взгляды на европейское развитие в будущем", - считает Мухин.
По его словам, США "не хотят обрушения европейского рынка, они на него пришли, чтобы контролировать, чтобы европейцы покупали американские товары и энергоносители по очень высоким ценам". И на этом рынке "не получится как с Россией, с Газпромом".
"Европа оккупирована военным образом Штатами и Британией. В отношении континентальной Европы намерения у Британии очень людоедские. Великобритания не для того выходила из ЕС, чтобы сейчас заботиться о благосостоянии европейских граждан. Она будет делать все, чтобы европейская экономика ослабла, и чтобы на этом фоне Британия продемонстрировала успешность своего проекта", - резюмировал он.
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