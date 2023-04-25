https://crimea.ria.ru/20230425/polsha--eto-krokodil-politolog-o-druzhbe-zelenskogo-i-dudy-1128337451.html

"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды

"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды - РИА Новости Крым, 25.04.2023

"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды

Польша, которая намерена "забрать себе Западную Украину, напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает "обнимать ее, холить и... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T07:29

2023-04-25T07:29

2023-04-25T07:29

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Польша, которая намерена "забрать себе Западную Украину, напоминает крокодила, который перед тем, как съесть свою жертву, начинает "обнимать ее, холить и лелеять". Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал гендиректор центра политической информации Алексей Мухин.Украина как жертваПо его словам, "когда до украинского гражданского общества дойдет истинный смысл так называемой дружбы между Зеленским и Дудой (президент Польши Анджей Дуда), оно ужаснется.Также Мухин убежден, что украинские граждане, чьи "мозги затуманены пропагандой", все же должны понимать, что происходит и, судя по всему, "произойдет уже в ближайшем будущем".Европейскому союзу придет "кирдык""Очень шумные украинские товарищи, "акторы", в медиа громко кричат о том, что Украина должна войти в ЕС чуть ли ни завтра, да еще и на привилегированном положении. В самом же ЕС, особенно в европейских столицах, с ужасом ожидают такой перспективы и всячески оттягивают этот конец Европейского союза, потому что если Украина в него войдет, то Европейскому союзу придет кирдык, он не выдержит такого удара", - считает Мухин.Политолог напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и пытается войти в него крайне бедственном положении, "это еще похлеще Польши будет"."Европейский союз перестал субсидировать польскую экономику, потому что закончилось "польское экономическое чудо". Это раз. И второе, Польша выкатила претензии Германии репарационного свойства, относительно потерь, которые она якобы понесла в ходе Второй мировой войны. Ни много ни мало полтора триллиона евро. Но не от хорошей жизни поляки это выкатили, их экономика испытывает сильные затруднения, не будучи субсидированной из ЕС. А если Украина вступит в ЕС, то полякам уже точно ничего не достанется", - считает эксперт.По его мысли, поляки не хотят вступления Украины в ЕС, "либо используют какую-то другую схему, например, конфедерацию с Украиной"."Но европейские чиновники и в кулуарах, и шепотом, и в интервью говорят о том, что срок вступления Украины в ЕС не скоро. Для начала ее надо причесать, приобуть, приодеть, возможно, отмыть от нацизма", - сказал собеседник.Кроме того, по его мнению, "некоторые нюансы говорят о том, что Украина и Польша - это страны, которые часто выходят из-под контроля и ставят в глупую и нелепую ситуацию своих кураторов"."Польша и Украина играют и в европейские игры, и в турецкие, и разыгрывают израильскую карту. Влияние США не стоит преувеличивать. Оно, конечно, очень большое на политику этих стран, но не тотальное, кроме того, есть еще британцы, которые и в Польше, и на Украине чувствуют себя как дома", - напомнил эксперт.Европа оккупирована США"Безусловно, у британцев есть так называемая атлантическая солидарность, но у них и свои интересы и свои взгляды на европейское развитие в будущем", - считает Мухин.По его словам, США "не хотят обрушения европейского рынка, они на него пришли, чтобы контролировать, чтобы европейцы покупали американские товары и энергоносители по очень высоким ценам". И на этом рынке "не получится как с Россией, с Газпромом"."Европа оккупирована военным образом Штатами и Британией. В отношении континентальной Европы намерения у Британии очень людоедские. Великобритания не для того выходила из ЕС, чтобы сейчас заботиться о благосостоянии европейских граждан. Она будет делать все, чтобы европейская экономика ослабла, и чтобы на этом фоне Британия продемонстрировала успешность своего проекта", - резюмировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Польша земли Западной Украины – политологЧто кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политологЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога

https://crimea.ria.ru/20230419/ekspert-otsenil-veroyatnost-napadeniya-polshi-na-belorussiyu-1128261239.html

https://crimea.ria.ru/20230313/chem-zakonchatsya-dlya-polshi-popytki-stat-tankovym-kulakom-evropy-1127509772.html

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украина, польша, европа, европейский союз, политика, в мире, мнения, сша, великобритания, израиль