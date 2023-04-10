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Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
Призывы президента Франции Эммануэля Макрона снижать зависимость Европы от США объясняются его стремлением играть на противоречиях Вашингтона и Пекина, но... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T10:02
2023-04-10T10:02
2023-04-10T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Призывы президента Франции Эммануэля Макрона снижать зависимость Европы от США объясняются его стремлением играть на противоречиях Вашингтона и Пекина, но антиамериканская позиция французского лидера во многом наиграна. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.Ранее Макрон в интервью изданию Echos призвал европейцев снижать зависимость от поставок вооружений и энергетики из США и от долларовой системы. Он же поддержал концепцию "стратегической автономии" Европы от США и Китая и заявил, что ЕС не должен втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.По мнению эксперта, Макрон в то же время может пытаться играть на противоречиях США и Китая и выгадать что-то и для Франции, имеющей определенную автономию от Вашингтона в сфере ВПК и энергетике.По словам политолога, в Китае отлично понимают, что от Макрона сложно ожидать реально независимой от США политики. Но Пекин может делать ставку на то, что в будущем американские позиции США в Европе ослабнут, например, если после 2024 года Вашингтон будет ждать политическая нестабильность с приходом к власти республиканцев."В таком случае можно уже сейчас переводить Европу на торговлю в юанях, готовя почву под "деамериканизацию" Старого Света", - заключил Дудаков.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа главная ошибка Запада в отношении остального мираМИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативнымПутин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии
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Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
Политолог Дудаков: Макрон пытается играть на противоречиях США и Китая
10:02 10.04.2023 (обновлено: 10:03 10.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Призывы президента Франции Эммануэля Макрона снижать зависимость Европы от США объясняются его стремлением играть на противоречиях Вашингтона и Пекина, но антиамериканская позиция французского лидера во многом наиграна. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.
Ранее Макрон в интервью изданию Echos призвал европейцев снижать зависимость от поставок вооружений и энергетики из США и от долларовой системы. Он же поддержал концепцию "стратегической автономии" Европы от США и Китая и заявил, что ЕС не должен втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.
"Для Макрона такая антиамериканская поза во многом наиграна. Ведь его самого во Франции обвиняют в американизации всей внутренней повестки. Хорошо известны связи Макрона с аудиторской фирмой McKinsey, которой дали заведовать здравоохранением. А пенсионную реформу Макрона считают составленной под диктовку хэдж-фонда BlackRock, желающего получить доступ к пенсионным накоплениям французов", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, Макрон в то же время может пытаться играть на противоречиях США и Китая и выгадать что-то и для Франции, имеющей определенную автономию от Вашингтона в сфере ВПК и энергетике.
По словам политолога, в Китае отлично понимают, что от Макрона сложно ожидать реально независимой от США политики. Но Пекин может делать ставку на то, что в будущем американские позиции США в Европе ослабнут, например, если после 2024 года Вашингтон будет ждать политическая нестабильность с приходом к власти республиканцев.
"В таком случае можно уже сейчас переводить Европу на торговлю в юанях, готовя почву под "деамериканизацию" Старого Света", - заключил Дудаков.
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