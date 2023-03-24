https://crimea.ria.ru/20230324/nazvana-glavnaya-oshibka-zapada-v-otnoshenii-ostalnogo-mira-1127740254.html

Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира

Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира

Главная ошибка Запада, которая неизбежно ведет к крушению его гегемонии, заключается в том, что для очень многих стран мира западная демократия уже не является... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T07:23

2023-03-24T07:23

2023-03-24T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Главная ошибка Запада, которая неизбежно ведет к крушению его гегемонии, заключается в том, что для очень многих стран мира западная демократия уже не является целью и эталоном государственного устройства. Такое мнение высказал политолог Борис Межуев.Межуев отметил, что именно на популярности и универсальности этой западной политической модели, а также на общих экономических правилах строилась вся философия западного глобального порядка. И то, и другое подверглось ревизии со стороны остального мира. Поэтому США, за вычетом "коллективного Запада", не могут привести другие страны к повиновению, прежде всего, в сфере санкционной войны, констатировал политолог.По его словам, уже совершенно очевидно, что сегодня возникает мир, в котором США уже вряд ли будут занимать лидирующую позицию. В этом новом мире многое уже будет зависеть от позиции различных цивилизационных центров – Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии."Теперь надо понять роль и место России в этом мире. Пока она играет роль военного защитника этого мира, потому что то, что мы сейчас делаем – это некая защита происходящего", – добавил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня – ПутинЗапад должен выплатить Африке компенсации за колониализм – МатвиенкоОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

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политика, медиагруппа "россия сегодня", борис межуев, россия, сша, китай, в мире, мнения