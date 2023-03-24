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Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира
Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира
Главная ошибка Запада, которая неизбежно ведет к крушению его гегемонии, заключается в том, что для очень многих стран мира западная демократия уже не является... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T07:23
2023-03-24T07:23
политика
медиагруппа "россия сегодня"
борис межуев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Главная ошибка Запада, которая неизбежно ведет к крушению его гегемонии, заключается в том, что для очень многих стран мира западная демократия уже не является целью и эталоном государственного устройства. Такое мнение высказал политолог Борис Межуев.Межуев отметил, что именно на популярности и универсальности этой западной политической модели, а также на общих экономических правилах строилась вся философия западного глобального порядка. И то, и другое подверглось ревизии со стороны остального мира. Поэтому США, за вычетом "коллективного Запада", не могут привести другие страны к повиновению, прежде всего, в сфере санкционной войны, констатировал политолог.По его словам, уже совершенно очевидно, что сегодня возникает мир, в котором США уже вряд ли будут занимать лидирующую позицию. В этом новом мире многое уже будет зависеть от позиции различных цивилизационных центров – Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии."Теперь надо понять роль и место России в этом мире. Пока она играет роль военного защитника этого мира, потому что то, что мы сейчас делаем – это некая защита происходящего", – добавил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня – ПутинЗапад должен выплатить Африке компенсации за колониализм – МатвиенкоОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина
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политика, медиагруппа "россия сегодня", борис межуев, россия, сша, китай, в мире, мнения
Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира

Политолог Межуев: Запад не понял, что для многих стран демократия – не манна небесная

07:23 24.03.2023
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Главная ошибка Запада, которая неизбежно ведет к крушению его гегемонии, заключается в том, что для очень многих стран мира западная демократия уже не является целью и эталоном государственного устройства. Такое мнение высказал политолог Борис Межуев.
"Запад не понял, что демократия для очень многих стран не является какой-то манной небесной, а была сначала просто пропуском в клуб западных стран. Когда стало ясно, что демократия отнюдь не является пропуском в этот клуб, потому что демократического лидера можно свергнуть, обвинить в коррупции и нарушении каких-то прав и устроить против него электоральную революцию, сразу стало понятно, что западная модель теряет свою политическую привлекательность", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Межуев отметил, что именно на популярности и универсальности этой западной политической модели, а также на общих экономических правилах строилась вся философия западного глобального порядка. И то, и другое подверглось ревизии со стороны остального мира. Поэтому США, за вычетом "коллективного Запада", не могут привести другие страны к повиновению, прежде всего, в сфере санкционной войны, констатировал политолог.
"Конечно, США не закладывались на потерю лидерства, просто сначала хотели сплотить Запад, а потом на основании этого уже двигаться дальше в другие страны и цивилизации. Но оказалось, что одно исключает другие, что это сплочение Запада внутри одновременно приводит к его самоизоляции. И теперь "коллективный Запад" будет уникален, а не универсален", – полагает Межуев.
По его словам, уже совершенно очевидно, что сегодня возникает мир, в котором США уже вряд ли будут занимать лидирующую позицию. В этом новом мире многое уже будет зависеть от позиции различных цивилизационных центров – Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
"Теперь надо понять роль и место России в этом мире. Пока она играет роль военного защитника этого мира, потому что то, что мы сейчас делаем – это некая защита происходящего", – добавил аналитик.
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