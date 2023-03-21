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Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - Путин

Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - Путин - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - Путин

Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня развития и являются образцом всеобъемлющего партнерства и стратегического... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T21:03

2023-03-21T21:03

2023-03-21T21:03

визит си цзиньпина в россию

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня развития и являются образцом всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров, который состоялись в Москве 21 марта.Торговля и валютаПо его словам, приоритетами российского-китайского сотрудничества являются торгово-экономическое взаимодействие. В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, в частности, в финансовой, промышленно-технологической, транспортно-логистической сферах.Серьезным стимулом для сотрудничества Путин назвал расширение практики расчетов между странами в национальных валютах: "По итогам первых трех кварталов прошлого года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65 процентов и продолжает расти".Нефть и мирный атомТакже, по словам президента России, Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики. Кроме того, успешно продвигается взаимодействие по мирному атому.Другие сферыТакже Путин анонсировал дальнейшее укрепление двусторонней промышленной кооперации в сферах автомобилестроения, гражданского авиа- и вертолетостроения, цветной металлургии, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, сельском хозяйстве.Ранее в рамках переговоров с китайским Лидером Путин обозначил перспективы для российско-китайского сотрудничества в газовой сфере и сообщил, что товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

https://crimea.ria.ru/20230321/vizit-si-tszinpina-obnulil-order-mus-na-arest-putina--ekspert-1127684760.html

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визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), политика, китай, россия, москва, экономика, новости