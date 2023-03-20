https://crimea.ria.ru/20230320/zapad-dolzhen-vyplatit-afrike-kompensatsii-za-kolonializm--matvienko--1127654680.html

Запад должен выплатить Африке компенсации за колониализм – Матвиенко

Запад должен выплатить Африке компенсации за колониализм – Матвиенко - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Запад должен выплатить Африке компенсации за колониализм – Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "в полный голос" поднять вопрос выплаты Западом компенсации странам Африки за ущерб, нанесенный в... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T13:05

2023-03-20T13:05

2023-03-20T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "в полный голос" поднять вопрос выплаты Западом компенсации странам Африки за ущерб, нанесенный в эпоху колониализма. Об этом она заявила на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире"."Сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба, о финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальных период от европейских угнетателей и последствий колониализма. Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - сказала спикер Совфеда.Матвиенко сообщила, что делегация Совета Федерации только что посетила с официальным визитом Алжир. По ее словам, вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в алжирской Сахаре "до сих пор остается открытым и очень острым для алжирского общества".Она отметила, что хотя на словах Запад постоянно заявляет об отказе от наследия колониализма, на деле он "не торопится признать свою вину за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран".Матвиенко также подчеркнула возрастающую роль стран Африки в глобальной экономике и их большой потенциал, который еще предстоит полностью раскрыть.В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?Встреча Владимира Путина и Башара Асада: главные тезисыЗаявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, россия, в мире, политика, валентина матвиенко, совет федерации, история, общество, новости