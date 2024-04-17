https://crimea.ria.ru/20240417/rukovodstvo-es-dolzhno-podat-v-otstavku---orban-1136626557.html

Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан

Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку, потому что провалило все ключевые проекты. Об этом он РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T07:10

2024-04-17T07:10

2024-04-17T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку, потому что провалило все ключевые проекты. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видеозапись которой размещена в X.По его словам, система верховенства закона, созданная Евросоюзом, обернулась инструментом политического шантажа. Политик привел в пример высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики. Ранее Орбан заявлял, что Европейский Союз выбрал провальную стратегию по Украине, из-за чего Брюссель "почти ввязался в конфликт". Он также подчеркнул, что Венгрия не даст втянуть себя в конфликт и не будет поставлять Киеву оружие, "даже если есть крупные страны, которым это не нравится".Читайте также на РИА Новости Крым:Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и ТрампОрбан: нельзя "отнять" у России Крым

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виктор орбан, венгрия, европейский союз (ес), политика, сша, в мире, новости