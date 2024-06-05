https://crimea.ria.ru/20240605/blagopoluchie-evropeytsev-nakhoditsya-v-zone-riska--putin-1137892360.html

Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин

Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин

Европейские политики теряют рейтинги из-за необдуманной политики, которая ведет к понижению благосостояния их граждан, Россия к этому отношения не имеет. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T22:39

2024-06-05T22:39

2024-06-05T22:40

владимир путин (политик)

мнения

россия

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европейский союз (ес)

политика

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Европейские политики теряют рейтинги из-за необдуманной политики, которая ведет к понижению благосостояния их граждан, Россия к этому отношения не имеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его мнению, в этом и состоит главная причина, по которой традиционные политические партии, как и вся парламентская демократия в Европе, переживают тяжелые времена.Он также подчеркнул, что российские СМИ не имеют широких возможностей влияния на общественное мнение на Западе, российским журналистам чинят препятствия, запугивают сотрудников, закрывают банковские счета и так далее. Путин подчеркнул, что это противоречит западным заявлениям о "свободе слова".Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС

россия

европа

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2024

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владимир путин (политик), мнения, россия, новости, европейский союз (ес), политика, европа