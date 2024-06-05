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Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
Европейские политики теряют рейтинги из-за необдуманной политики, которая ведет к понижению благосостояния их граждан, Россия к этому отношения не имеет. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T22:39
2024-06-05T22:40
владимир путин (политик)
мнения
россия
новости
европейский союз (ес)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Европейские политики теряют рейтинги из-за необдуманной политики, которая ведет к понижению благосостояния их граждан, Россия к этому отношения не имеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его мнению, в этом и состоит главная причина, по которой традиционные политические партии, как и вся парламентская демократия в Европе, переживают тяжелые времена.Он также подчеркнул, что российские СМИ не имеют широких возможностей влияния на общественное мнение на Западе, российским журналистам чинят препятствия, запугивают сотрудников, закрывают банковские счета и так далее. Путин подчеркнул, что это противоречит западным заявлениям о "свободе слова".Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС
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владимир путин (политик), мнения, россия, новости, европейский союз (ес), политика, европа
Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин

Благополучие европейцев находится в зоне риска из-за политики Запада – Путин

22:39 05.06.2024 (обновлено: 22:40 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Европейские политики теряют рейтинги из-за необдуманной политики, которая ведет к понижению благосостояния их граждан, Россия к этому отношения не имеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Европейские страны в целом благополучные государства. Основное, что волнует граждан – это их материальное благополучие, но в результате политики подавляющего большинства стран Запада это благополучие, к которому люди привыкли, оно если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют", – сказал российский президент.

По его мнению, в этом и состоит главная причина, по которой традиционные политические партии, как и вся парламентская демократия в Европе, переживают тяжелые времена.

"Если кто-то, не желая анализировать своих ошибок, сваливает это на внешние условия, то это еще одна ошибка, которая не позволит им понять, что же происходит в действительности", – заметил Путин.

Он также подчеркнул, что российские СМИ не имеют широких возможностей влияния на общественное мнение на Западе, российским журналистам чинят препятствия, запугивают сотрудников, закрывают банковские счета и так далее. Путин подчеркнул, что это противоречит западным заявлениям о "свободе слова".

"Вопрос не в том, что кто-то проводит злобную политику в отношении ЕС. Вопрос в том, до какого состояния правящие круги в Европе довели свои государства, свою экономику и нравится ли это людям", – заключил президент РФ.

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