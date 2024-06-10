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Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) получает большинство на выборах в Европарламент. Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T06:41

2024-06-10T06:41

2024-06-10T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) получает большинство на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, опубликованные ЕП.Согласно им, ЕНП получает 184 места из 720.Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) по предварительным подсчетам получают 139 мест в новом ЕП. Либеральные партии фракции "Обновляя Европу" завоевали 80 мандатов.Европейская группа консерваторов и реформаторов получает 73 места, партии фракции "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест, Зеленые-Европейский свободный альянс - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 51, не примкнувшие пока ни к каким политическим фракциям - 45 мест.Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии, пишет РИА Новости."Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она.Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51 процент.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологКак выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКак СВО изменит Европу – мнение

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