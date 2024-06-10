Рейтинг@Mail.ru
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/stali-izvestny-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-evroparlament-1137982636.html
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) получает большинство на выборах в Европарламент. Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T06:41
2024-06-10T07:34
европарламент
выборы
европа
политика
в мире
урсула фон дер ляйен
новости
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111624/62/1116246211_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5cff8243498eed11d45693002c7c8b39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) получает большинство на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, опубликованные ЕП.Согласно им, ЕНП получает 184 места из 720.Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) по предварительным подсчетам получают 139 мест в новом ЕП. Либеральные партии фракции "Обновляя Европу" завоевали 80 мандатов.Европейская группа консерваторов и реформаторов получает 73 места, партии фракции "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест, Зеленые-Европейский свободный альянс - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 51, не примкнувшие пока ни к каким политическим фракциям - 45 мест.Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии, пишет РИА Новости."Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она.Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51 процент.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологКак выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКак СВО изменит Европу – мнение
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111624/62/1116246211_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_f5cf768181e409ac6cc09a9e7f08eb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент , выборы, европа, политика, в мире, урсула фон дер ляйен, новости, европейский союз (ес)
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

06:41 10.06.2024 (обновлено: 07:34 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) получает большинство на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, опубликованные ЕП.
Согласно им, ЕНП получает 184 места из 720.
Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) по предварительным подсчетам получают 139 мест в новом ЕП. Либеральные партии фракции "Обновляя Европу" завоевали 80 мандатов.
Европейская группа консерваторов и реформаторов получает 73 места, партии фракции "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест, Зеленые-Европейский свободный альянс - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 51, не примкнувшие пока ни к каким политическим фракциям - 45 мест.
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
"Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она.
Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51 процент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Как СВО изменит Европу – мнение
 
ЕвропарламентВыборыЕвропаПолитикаВ миреУрсула фон дер ЛяйенНовостиЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
09:37ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
09:28Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
09:20Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
09:20Пять сел Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:09Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
08:42Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности
08:16Названа сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад
07:47Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции
07:36В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО
07:03Часть Севастополя останется без света – будут идти работы на сетях
06:41Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
06:32В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем
06:00В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
21:31Главное за день: 9 июня
21:07Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
20:4415 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
20:28Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
Лента новостейМолния