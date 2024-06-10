https://crimea.ria.ru/20240610/etomu-pravitelstvu-prishel-konets-v-germanii-trebuyut-provesti-vybory-1137988231.html

"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы

"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы - РИА Новости Крым, 10.06.2024

"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы

Провал правящей коалиции на выборах в Европарламент показал, что Германии требуется "перезагрузка", для этого как можно скорее необходимо провести досрочные... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

европарламент

выборы

германия

олаф шольц

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Провал правящей коалиции на выборах в Европарламент показал, что Германии требуется "перезагрузка", для этого как можно скорее необходимо провести досрочные выборы правительства по примеру Франции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью NTV, его слова приводит РИА Новости.По словам Зедера, у правящей коалиции Германии "больше нет мандата и доверия населения", а значит, в стране "необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы".С аналогичным призывом к правительству Германии выступила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.По ее словам, голосование за кандидатуры в ЕП стали чем-то большим, чем просто выборами: "Германия проголосовала против канцлера и светофора (разговорное название правящей коалиции – ред.) одновременно", заявила Вайдель.Выборы в Европарламент проходили в странах ЕС 6 –9 июня. По предварительным итогам, вся правящая коалиция получила менее 1/3 голосов.В ФРГ победу одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов, на втором месте правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9%, а у социал-демократов канцлера Олафа Шольца всего 13,9% – это наихудший их результат в истории выборов в ЕП. Во Франции партия Эммануэля Макрона претерпела сокрушительное поражение, набрав 15,2% голосов – у "Национального объединения" Марин Ле Пен вдвое больше – 32%. Макрон уже объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил внеочередные выборы на 30 июня. В Госдуме РФ уже назвали произошедшее "позором Европы", отметив, что лидеры Франции и Германии свою борьбу "с треском проиграли". Читайте также на РИА Новости Крым:Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

https://crimea.ria.ru/20240610/evropa-posle-vyborov-chto-izmenitsya-v-podderzhke-ukrainy-1137986394.html

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европарламент , выборы, германия, олаф шольц, европа, европейский союз (ес), новости