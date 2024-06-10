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"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы
"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы - РИА Новости Крым, 10.06.2024
"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы
Провал правящей коалиции на выборах в Европарламент показал, что Германии требуется "перезагрузка", для этого как можно скорее необходимо провести досрочные... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T12:19
2024-06-10T12:19
европарламент
выборы
германия
олаф шольц
европа
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Провал правящей коалиции на выборах в Европарламент показал, что Германии требуется "перезагрузка", для этого как можно скорее необходимо провести досрочные выборы правительства по примеру Франции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью NTV, его слова приводит РИА Новости.По словам Зедера, у правящей коалиции Германии "больше нет мандата и доверия населения", а значит, в стране "необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы".С аналогичным призывом к правительству Германии выступила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.По ее словам, голосование за кандидатуры в ЕП стали чем-то большим, чем просто выборами: "Германия проголосовала против канцлера и светофора (разговорное название правящей коалиции – ред.) одновременно", заявила Вайдель.Выборы в Европарламент проходили в странах ЕС 6 –9 июня. По предварительным итогам, вся правящая коалиция получила менее 1/3 голосов.В ФРГ победу одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов, на втором месте правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9%, а у социал-демократов канцлера Олафа Шольца всего 13,9% – это наихудший их результат в истории выборов в ЕП. Во Франции партия Эммануэля Макрона претерпела сокрушительное поражение, набрав 15,2% голосов – у "Национального объединения" Марин Ле Пен вдвое больше – 32%. Макрон уже объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил внеочередные выборы на 30 июня. В Госдуме РФ уже назвали произошедшее "позором Европы", отметив, что лидеры Франции и Германии свою борьбу "с треском проиграли". Читайте также на РИА Новости Крым:Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
https://crimea.ria.ru/20240610/evropa-posle-vyborov-chto-izmenitsya-v-podderzhke-ukrainy-1137986394.html
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европарламент , выборы, германия, олаф шольц, европа, европейский союз (ес), новости
"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы

Оппозиция Германии требует у Шольца досрочных выборов правительства

12:19 10.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Провал правящей коалиции на выборах в Европарламент показал, что Германии требуется "перезагрузка", для этого как можно скорее необходимо провести досрочные выборы правительства по примеру Франции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью NTV, его слова приводит РИА Новости.
По словам Зедера, у правящей коалиции Германии "больше нет мандата и доверия населения", а значит, в стране "необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы".
"По сути, этому правительству пришел конец. И теперь должно быть, как во Франции: там были требования досрочных выборов, и там Эммануэль Макрон их объявил", – заявил Зедер.
С аналогичным призывом к правительству Германии выступила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
По ее словам, голосование за кандидатуры в ЕП стали чем-то большим, чем просто выборами: "Германия проголосовала против канцлера и светофора (разговорное название правящей коалиции – ред.) одновременно", заявила Вайдель.
"Теперь у Шольца осталась только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов - вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", – написала политик в соцсети Х.
Выборы в Европарламент проходили в странах ЕС 6 –9 июня. По предварительным итогам, вся правящая коалиция получила менее 1/3 голосов.
В ФРГ победу одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов, на втором месте правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9%, а у социал-демократов канцлера Олафа Шольца всего 13,9% – это наихудший их результат в истории выборов в ЕП. Во Франции партия Эммануэля Макрона претерпела сокрушительное поражение, набрав 15,2% голосов – у "Национального объединения" Марин Ле Пен вдвое больше – 32%. Макрон уже объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил внеочередные выборы на 30 июня.
В Госдуме РФ уже назвали произошедшее "позором Европы", отметив, что лидеры Франции и Германии свою борьбу "с треском проиграли".
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