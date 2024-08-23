https://crimea.ria.ru/20240823/volodin-otsenil-sudbu-germanii-po-itogu-konflikta-na-ukraine-1139818621.html

Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине

Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине

Сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T09:31

2024-08-23T09:31

2024-08-23T09:31

вячеслав володин

новости

политика

германия

нацизм

история

курская битва

россия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b067502c7181aeb1821c1110c74bc99c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", – написал Володин в своем Telegram-канале.Володин отметил, что сегодняшним руководителям Германии следовало бы помнить историю, но "канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена"."Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа", – отметил Володин.Он напомнил, что 81 год назад в этот день, 23 августа 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, "что стало одним из переломных событий в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой". И подчеркнул, что история повторится вновь не в пользу врагов России.Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ России на нападение ВСУ на Курскую область, а также оценил роль в этом Америки. Читайте также на РИА Новости Крым:Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД

германия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, новости, политика, германия, нацизм, история, курская битва, россия, олаф шольц