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Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине
Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине
Сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T09:31
2024-08-23T09:31
вячеслав володин
новости
политика
германия
нацизм
история
курская битва
россия
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", – написал Володин в своем Telegram-канале.Володин отметил, что сегодняшним руководителям Германии следовало бы помнить историю, но "канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена"."Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа", – отметил Володин.Он напомнил, что 81 год назад в этот день, 23 августа 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, "что стало одним из переломных событий в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой". И подчеркнул, что история повторится вновь не в пользу врагов России.Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ России на нападение ВСУ на Курскую область, а также оценил роль в этом Америки. Читайте также на РИА Новости Крым:Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД
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вячеслав володин, новости, политика, германия, нацизм, история, курская битва, россия, олаф шольц
Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине

Сторонники нацистов в Германии втягивают страну в разрушительную для нее войну – Володин

09:31 23.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что сегодняшним руководителям Германии следовало бы помнить историю, но "канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена".
"Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа", – отметил Володин.
Он напомнил, что 81 год назад в этот день, 23 августа 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, "что стало одним из переломных событий в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой". И подчеркнул, что история повторится вновь не в пользу врагов России.
"Значение достигнутой Победы неизмеримо. Наша страна показала всему миру единство многонационального народа, стойкость и мужество… Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь", – резюмировал Володин.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ России на нападение ВСУ на Курскую область, а также оценил роль в этом Америки.
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Вячеслав ВолодинНовостиПолитикаГерманияНацизмИсторияКурская битваРоссияОлаф Шольц
 
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