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Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP

Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP

Германия до конца года планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T20:44

2024-08-15T20:44

2024-08-15T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Германия до конца года планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.По его данным, в списке вооружений для киевского режима также по две зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS и управляемые ракеты для них, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.Помимо этого в планах Германии передать ВСУ беспилотники разных типов, системы борьбы с российскими беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медицинское оборудование и даже полевой госпиталь.На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы.В июле СМИ сообщали, что Германия к 2025 году планирует вдвое урезать военную помощь Киеву. Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – ПутинУничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, в мире, новости, оружие, всу (вооруженные силы украины)