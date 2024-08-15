https://crimea.ria.ru/20240815/germaniya-postavit-kievu-30-tankov-leopard-i-400-bronemashin-mrap-1139636543.html
Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP
Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP
Германия до конца года планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T20:44
2024-08-15T20:44
2024-08-15T20:44
германия
украина
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
в мире
новости
оружие
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126622042_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_04a9cb49893d77c65d16baef9e640ddb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Германия до конца года планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.По его данным, в списке вооружений для киевского режима также по две зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS и управляемые ракеты для них, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.Помимо этого в планах Германии передать ВСУ беспилотники разных типов, системы борьбы с российскими беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медицинское оборудование и даже полевой госпиталь.На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы.В июле СМИ сообщали, что Германия к 2025 году планирует вдвое урезать военную помощь Киеву. Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – ПутинУничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126622042_121:0:905:588_1920x0_80_0_0_767ba7f5c3add93333dcaae056baf324.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, в мире, новости, оружие, всу (вооруженные силы украины)
Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP
Германия до конца года передаст Киеву 400 бронемашин MRAP и десять самоходок Gepard