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Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом
Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом
Армия России нанесла ракетный удар по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T21:27
2024-07-13T21:44
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
поставки западного оружия украине
"искандер"
ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла ракетный удар по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что две ракеты были выпущены расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".Контроль результатов огневого поражения осуществлялся беспилотником Орлан-10, добавили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении завода по производству взрывчатки в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на УкраинеКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
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харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , поставки западного оружия украине, "искандер", ракетные войска
Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом

Три БМП Marder и 120 боевиков уничтожены ракетным ударом по эшелону в Харьковской области

21:27 13.07.2024 (обновлено: 21:44 13.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла ракетный удар по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что две ракеты были выпущены расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".

"В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 боевые машины пехоты Marder (производства Германии - ред.) и до 120 военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении

Контроль результатов огневого поражения осуществлялся беспилотником Орлан-10, добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении завода по производству взрывчатки в зоне СВО.
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Харьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУПоставки западного оружия Украине"Искандер"Ракетные войска
 
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21:27Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом
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