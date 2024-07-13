https://crimea.ria.ru/20240713/unichtozheny-marder-i-120-boevikov-raketnyy-udar-po-eshelonu-pod-kharkovom-1138837631.html

Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом

Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом

Армия России нанесла ракетный удар по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T21:27

2024-07-13T21:27

2024-07-13T21:44

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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поставки западного оружия украине

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ракетные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла ракетный удар по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что две ракеты были выпущены расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".Контроль результатов огневого поражения осуществлялся беспилотником Орлан-10, добавили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении завода по производству взрывчатки в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на УкраинеКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ

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харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , поставки западного оружия украине, "искандер", ракетные войска