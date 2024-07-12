https://crimea.ria.ru/20240712/39-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-chto-unichtozhili-na-ukraine-1138809197.html

39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине

39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2024

39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T16:32

2024-07-12T16:32

2024-07-12T16:34

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безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратамиВ военном ведомтсве подчеркнули, что цели ударов достигнуты – все назначенные объекты поражены.Минобороны РФ 10 июля сообщило на нанесении ударов по складам хранения безэкипажных катеров ВСУ.8 июля российские войска нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под ударПадение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление КремляВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, в мире, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон)