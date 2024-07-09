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Падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление Кремля

Падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление Кремля

Киев использует попадание ракеты ВСУ по больнице в Киеве для создания фона к участию Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T17:58

2024-07-09T17:58

2024-07-09T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Киев использует попадание ракеты ВСУ по больнице в Киеве для создания фона к участию Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для создания фона к участию Зеленского в саммите НАТО.Песков подчеркнул, что Россия будет нести правду о произошедшем в тех странах, где имеет технологические возможности дотягиваться до аудитории. При этом выразил сожаление, что западная аудитория оказывается под доминирующим влиянием англо-саксонских средств массовой информации.Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ. Взрывы прогремели в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Представители киевского режима заявили о повреждении инфраструктуры и якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам. В МО РФ это опровергли, подчеркнув, что многочисленные фото- и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".Также в Минобороны России заявляли, что ложные обвинения Киева в адрес ВС РФ о якобы намеренных ударах по мирным объектам традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО, "чтобы обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".Читайте также на РИА Новости Крым:Ложь Киева об ударах ВС РФ и новое соглашение с Польшей: в чем связьВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиЗапад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, дмитрий песков, нато, владимир зеленский, в мире, новости, кремль