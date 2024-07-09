Падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление Кремля
Песков назвал падение ракеты ВСУ возле детской больнице в Киеве PR-операцией Зеленского
17:58 09.07.2024 (обновлено: 18:07 09.07.2024)
© AP Photo Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Киев использует попадание ракеты ВСУ по больнице в Киеве для создания фона к участию Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что не должным образом была применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для создания фона к участию Зеленского в саммите НАТО.
"Совпадений не бывает. Конечно, это все такие PR-операции, причем PR-операции на крови. Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - констатировал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия будет нести правду о произошедшем в тех странах, где имеет технологические возможности дотягиваться до аудитории. При этом выразил сожаление, что западная аудитория оказывается под доминирующим влиянием англо-саксонских средств массовой информации.
Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ. Взрывы прогремели в разных городах Украины, в том числе в Киеве.
Представители киевского режима заявили о повреждении инфраструктуры и якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам. В МО РФ это опровергли, подчеркнув, что многочисленные фото- и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".
Также в Минобороны России заявляли, что ложные обвинения Киева в адрес ВС РФ о якобы намеренных ударах по мирным объектам традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО, "чтобы обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".
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