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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:49
2024-07-08T13:49
2024-07-08T13:54
министерство обороны рф
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новости сво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в ведосмтве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и авиабазам Украины
13:49 08.07.2024 (обновлено: 13:54 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики.
"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в ведосмтве.