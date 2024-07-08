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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в ведосмтве.
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и авиабазам Украины

13:49 08.07.2024 (обновлено: 13:54 08.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - говорится в сообщении.

Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в ведосмтве.
 
Министерство обороны РФУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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