https://crimea.ria.ru/20240708/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-vpk-ukrainy-i-aviabazam-vsu-1138680954.html

Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T13:49

2024-07-08T13:49

2024-07-08T13:54

министерство обороны рф

украина

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd0d09dfd609042ce7d955eaf484e312.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в ведосмтве.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости