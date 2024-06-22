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Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T21:48
2024-06-22T21:48
украина
электросети
электроэнергия
дтэк
новости
денис шмыгаль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.Он напомнил, что до старта отопительного сезона в стране осталось 120 дней.Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 июня заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. При этом в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеГрупповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – МинобороныПо всей Украине ввели аварийные отключения света
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украина, электросети, электроэнергия, дтэк, новости, денис шмыгаль, владимир зеленский
Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме

ДТЭК: украинцев ждут жесткие энергоограничений грядущей зимой

21:48 22.06.2024
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Если мы не восстановим поврежденные электростанции, не улучшим пропускную способность интерконнекторов, не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах, у людей будет электричество менее чем по четыре часа в день", - цитирует Сахарука РИА Новости.

Он напомнил, что до старта отопительного сезона в стране осталось 120 дней.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 июня заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. При этом в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
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УкраинаЭлектросетиЭлектроэнергияДТЭКНовостиДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
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