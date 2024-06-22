https://crimea.ria.ru/20240622/svet-po-4-chasa-v-den-ukraintsev-predupredili-o-slozhnoy-zime-1138296019.html

Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме

Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме

Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T21:48

2024-06-22T21:48

2024-06-22T21:48

украина

электросети

электроэнергия

дтэк

новости

денис шмыгаль

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.Он напомнил, что до старта отопительного сезона в стране осталось 120 дней.Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 июня заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. При этом в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеГрупповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – МинобороныПо всей Украине ввели аварийные отключения света

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, электросети, электроэнергия, дтэк, новости, денис шмыгаль, владимир зеленский