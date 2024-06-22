Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
ДТЭК: украинцев ждут жесткие энергоограничений грядущей зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Грядущей зимой бытовые потребители на Украине смогут получать электроэнергию лишь по четыре часа в день. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Если мы не восстановим поврежденные электростанции, не улучшим пропускную способность интерконнекторов, не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах, у людей будет электричество менее чем по четыре часа в день", - цитирует Сахарука РИА Новости.
Он напомнил, что до старта отопительного сезона в стране осталось 120 дней.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 июня заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. При этом в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 июня заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. При этом в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
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