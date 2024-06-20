https://crimea.ria.ru/20240620/zelenskiy-dal-gromkoe-obeschanie-po-vosstanovleniyu-energosistemy-ukrainy-1138235473.html

Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

Владимир Зеленский заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T12:33

2024-06-20T12:33

2024-06-20T12:33

владимир зеленский (президент украины)

украина

в мире

энергосистема украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138155083_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d1cd5f369a7e9dbcf231ed6c91e23ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона.Зеленский также заявил, что для решения этих вопросов он рассчитывает на помощь союзников Киева.В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm ShadowУкраине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, энергосистема украины, новости