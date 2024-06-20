https://crimea.ria.ru/20240620/zelenskiy-dal-gromkoe-obeschanie-po-vosstanovleniyu-energosistemy-ukrainy-1138235473.html
Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
Владимир Зеленский заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T12:33
2024-06-20T12:33
2024-06-20T12:33
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
энергосистема украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона.Зеленский также заявил, что для решения этих вопросов он рассчитывает на помощь союзников Киева.В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm ShadowУкраине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, энергосистема украины, новости
Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
Зеленский пообещал решить проблемы в энергосистеме Украины к зиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заверил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона.
"Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений", — утверждает он в видеообращении в социальной сети Х.
Зеленский также заявил, что для решения этих вопросов он рассчитывает на помощь союзников Киева.
В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены
объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины
, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.
Ситуация с энергосистемой Украины
В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет
. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов
.
В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится
из-за масштабов разрушений.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света
.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность
. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли
в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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