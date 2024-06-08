На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
На Украине для экономии электроэнергии скорректировали графики 74 пригородных поездов
12:39 08.06.2024 (обновлено: 12:46 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Украине для экономии электричества в июне отменяют и сокращают маршруты 74 пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте компании "Украинские железные дороги".
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что это вынужденные меря для экономии потребления электроэнергии в стране.
"Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС.
В начале мая сообщалось о выходе из строя трех ТЭЦ. В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
Читайте также на РИА Новости Крым: