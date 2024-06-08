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На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов - РИА Новости Крым, 08.06.2024
На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
На Украине для экономии электричества в июне отменяют и сокращают маршруты 74 пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте компании "Украинские железные... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T12:39
2024-06-08T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Украине для экономии электричества в июне отменяют и сокращают маршруты 74 пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте компании "Украинские железные дороги".В компании отметили, что это вынужденные меря для экономии потребления электроэнергии в стране."Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. В начале мая сообщалось о выходе из строя трех ТЭЦ. В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальРечь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
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украина, энергосистема украины, в мире, пригородные поезда, поезд, новости, ситуация на украине, транспорт, общественный транспорт
На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов

На Украине для экономии электроэнергии скорректировали графики 74 пригородных поездов

12:39 08.06.2024 (обновлено: 12:46 08.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры поезда в Киеве
Пассажиры поезда в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Украине для экономии электричества в июне отменяют и сокращают маршруты 74 пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте компании "Украинские железные дороги".

"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что это вынужденные меря для экономии потребления электроэнергии в стране.
"Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС.
В начале мая сообщалось о выходе из строя трех ТЭЦ. В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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