https://crimea.ria.ru/20240601/rech-o-vyrabotke-elektrichestva-ne-idet-dneproges-v-kriticheskom-sostoyanii-1137785092.html

Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии

Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии

ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил в эфире национального телемарафона... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T19:52

2024-06-01T19:52

2024-06-01T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров .Ранее он сообщил, что власти закрыли движение транспорта через дамбу, специалисты проводят осмотр повреждений.В ночь на 1 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, сообщили ранее в Минобороны РФ.Были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Для украинской энергетики ночь выдалась крайне тяжелой, заявили в энергохолдинге ДТЭК.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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