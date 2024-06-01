Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного удара – власти Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров .
"Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике", – цитирует Федорова РИА Новости.
Ранее он сообщил, что власти закрыли движение транспорта через дамбу, специалисты проводят осмотр повреждений.
В ночь на 1 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Для украинской энергетики ночь выдалась крайне тяжелой, заявили в энергохолдинге ДТЭК.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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