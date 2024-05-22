https://crimea.ria.ru/20240522/na-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-obestocheny-sumy-1137481068.html

На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы

На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы - РИА Новости Крым, 22.05.2024

На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы

Объекты критической инфраструктуры и энергосистемы повреждены ночными взрывами на Украине. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T08:19

2024-05-22T08:19

2024-05-22T09:45

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры и энергосистемы повреждены ночными взрывами на Украине. Об этом сообщает "Укрэнерго".По данным компании, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. Громко было и в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.Со ссылкой на "Укрэнерго" он уточнил, что, начиная с 07:00 до 18:00 часов перебоев в подачи электроэнергии не ожидается, однако после шести часов вечера возможны новые отключения во всех областях Украины.Утром в среду сигнал воздушной тревоги звучал в Полтавской области, о чем сообщают власти региона.Накануне в Харькове утро началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. В начале мая в Сумской области Украины был зафиксирован удар по энергетическим объектам. Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики.С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныГромкое утро: в Харькове прогремел взрывВзрывы гремят в Харькове и Одессе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, сумская область, укрэнерго, энергосистема украины, взрыв, полтавская область, днепропетровская область, новости