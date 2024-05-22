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На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы - РИА Новости Крым, 22.05.2024
На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
Объекты критической инфраструктуры и энергосистемы повреждены ночными взрывами на Украине. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T08:19
2024-05-22T08:19
2024-05-22T09:45
украина
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укрэнерго
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взрыв
полтавская область
днепропетровская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры и энергосистемы повреждены ночными взрывами на Украине. Об этом сообщает "Укрэнерго".По данным компании, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. Громко было и в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.Со ссылкой на "Укрэнерго" он уточнил, что, начиная с 07:00 до 18:00 часов перебоев в подачи электроэнергии не ожидается, однако после шести часов вечера возможны новые отключения во всех областях Украины.Утром в среду сигнал воздушной тревоги звучал в Полтавской области, о чем сообщают власти региона.Накануне в Харькове утро началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. В начале мая в Сумской области Украины был зафиксирован удар по энергетическим объектам. Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики.С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныГромкое утро: в Харькове прогремел взрывВзрывы гремят в Харькове и Одессе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, в мире, сумская область, укрэнерго, энергосистема украины, взрыв, полтавская область, днепропетровская область, новости
На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
Сумская область Украины осталась без света после повреждения энергообъектов
08:19 22.05.2024 (обновлено: 09:45 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры и энергосистемы повреждены ночными взрывами на Украине. Об этом сообщает "Укрэнерго".
По данным компании, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.
"Ожидаем восстановление подачи электроэнергии и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - написал руководитель областной военной администрации Алексей Дрозденко в своем ТГ-канале.
Громко было и в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Поврежден инфраструктурный объект и ЛЭП", - написал он в соцсетях.
Со ссылкой на "Укрэнерго" он уточнил, что, начиная с 07:00 до 18:00 часов перебоев в подачи электроэнергии не ожидается, однако после шести часов вечера возможны новые отключения во всех областях Украины.
Утром в среду сигнал воздушной тревоги звучал в Полтавской области, о чем сообщают власти региона.
Накануне в Харькове утро началось со взрыва
, сообщил мэр города Игорь Терехов. В начале мая в Сумской области Украины был зафиксирован удар
по энергетическим объектам. Серия мощных взрывов
звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики.
С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии
из-за значительного дефицита в системе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием
на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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