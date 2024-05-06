https://crimea.ria.ru/20240506/udar-nanesen-po-energeticheskim-obektam-sumskoy-oblasti--1137071129.html

Удар нанесен по энергетическим объектам Сумской области

Удар нанесен по энергетическим объектам Сумской области - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Удар нанесен по энергетическим объектам Сумской области

В понедельник в Сумской области Украины зафиксирован удар по энергетическим объектам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T08:39

2024-05-06T08:39

2024-05-06T10:03

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энергетика украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Сумской области Украины зафиксирован удар по энергетическим объектам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.Граждан призвали находиться в укрытиях.Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе, а также других частях Сумской области.Накануне взрывы прогремели в подконтрольных Киеву Харькове и Славянске. Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС.На этой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

сумская область

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сумская область, новости, украина, энергетика украины, взрыв