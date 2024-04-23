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ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
Российские группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, решат все задачи спецоперации,... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:13
2024-04-23T13:28
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
украина
новости сво
коллегия минобороны рф
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, решат все задачи спецоперации, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.На прошлой неделе Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.После чего министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна потеряла примерно до семи гигаватт в системе, что является весьма огромным объемом генерирующих мощностей.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина, новости сво, коллегия минобороны рф, армия и флот, новости
ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу

ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу

13:13 23.04.2024 (обновлено: 13:28 23.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, решат все задачи спецоперации, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – сказал Шойгу.

На прошлой неделе Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.
После чего министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна потеряла примерно до семи гигаватт в системе, что является весьма огромным объемом генерирующих мощностей.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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