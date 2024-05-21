https://crimea.ria.ru/20240521/gromkoe-utro-v-kharkove-progremel-vzryv-1137446728.html

Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв

Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв

Утро 21 мая в Харькове началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T07:09

2024-05-21T07:09

2024-05-21T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Утро 21 мая в Харькове началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов.По его данным, в регионе несколько раз за ночь была объявлена тревога, были зафиксированы два взрыва и серия пожаров.Сирены звучат утром в Полтавской и Одесской областях.По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, в приморском городе ночью произошла серия взрывов.В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины.В воскресенье серия взрывов была зафиксирована в Одессе и Харькове. Там произошли пожары, было повреждено административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.

https://crimea.ria.ru/20240508/na-ukraine-ot-vzryvov-povrezhdeny-tri-tets-1137116765.html

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