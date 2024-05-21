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Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв
Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв
Утро 21 мая в Харькове началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T07:09
2024-05-21T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Утро 21 мая в Харькове началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов.По его данным, в регионе несколько раз за ночь была объявлена тревога, были зафиксированы два взрыва и серия пожаров.Сирены звучат утром в Полтавской и Одесской областях.По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, в приморском городе ночью произошла серия взрывов.В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины.В воскресенье серия взрывов была зафиксирована в Одессе и Харькове. Там произошли пожары, было повреждено административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
https://crimea.ria.ru/20240508/na-ukraine-ot-vzryvov-povrezhdeny-tri-tets-1137116765.html
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украина, одесса, харьков, взрыв, в мире, полтавская область, николаевская область, харьковская область, кировоградская область, черкасская область, днепропетровская область, новости
Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв

Утром во вторник в Харькове прогремел взрыв - власти

07:09 21.05.2024 (обновлено: 07:33 21.05.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямМЧС Украины на месте пожара
МЧС Украины на месте пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Утро 21 мая в Харькове началось со взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, в регионе несколько раз за ночь была объявлена тревога, были зафиксированы два взрыва и серия пожаров.

"Утро в Харькове началось со звука взрыва. Целью был объект транспортной инфраструктуры", - написал Терехов в Telegram.

Сирены звучат утром в Полтавской и Одесской областях.
По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, в приморском городе ночью произошла серия взрывов.
"В Одессе слышны взрывы", - сообщил он.
В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины.
В воскресенье серия взрывов была зафиксирована в Одессе и Харькове. Там произошли пожары, было повреждено административное здание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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