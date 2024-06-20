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Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура
Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура
Объекты энергетической инфраструктуры в ночь на четверг повреждены в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T08:09
2024-06-20T08:09
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры в ночь на четверг повреждены в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины, сообщает министерство энергетики страны.Уточняется, что разрушено и выведено из строя оборудование целого ряда объектов энергетики. Потребители остались без света.По данным главы областной администрации Винницкой области Сергея Борзова, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.Кроме того, украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций страны."Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Серьезно повреждено оборудование станции", - сообщает ДТЭК, однако не указывает, о какой именно ТЭС идет речь. Воздушная тревога в ночь на 20 июня звучала в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда – повсеместно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФВ ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объектыНа Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанцииСпустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
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украина, энергосистема украины, в мире, киевская область, винницкая область, днепропетровск, днепропетровская область, новости, минэнерго украины, укрэнерго, дтэк, тэц
Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура
На Украине взрывами повреждены объекты энергетики и ТЭЦ в четырех областях
08:09 20.06.2024 (обновлено: 08:10 20.06.2024)
СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры в ночь на четверг повреждены в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины, сообщает министерство энергетики страны.
Уточняется, что разрушено и выведено из строя оборудование целого ряда объектов энергетики. Потребители остались без света.
"Атакованы объекты в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях. Есть разрушения и повреждения оборудования", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
По данным главы областной администрации Винницкой области Сергея Борзова, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.
Кроме того, украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций страны.
"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Серьезно повреждено оборудование станции", - сообщает ДТЭК, однако не указывает, о какой именно ТЭС идет речь.
Воздушная тревога в ночь на 20 июня звучала в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда – повсеместно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ
В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины
, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.
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