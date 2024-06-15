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На Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанции
На Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанции - РИА Новости Крым, 15.06.2024
На Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанции
Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T16:37
2024-06-15T16:37
2024-06-15T16:37
железная дорога
украина
новости
поезд
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны.В минэнерго сообщили, что повреждена одна из высоковольтных подстанций региона.На прошлой неделе пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии четыре человека погибли и более двух десятков получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объектеНесколько областей Украины и Киев обесточены после взрывовМинистр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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железная дорога, украина, новости, поезд, взрыв
На Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанции
После взрыва на высоковольтной подстанции на Украине нарушено движение поездов