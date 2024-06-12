https://crimea.ria.ru/20240612/neskolko-oblastey-ukrainy-i-kiev-obestocheny-posle-vzryvov-1138051260.html

Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов

Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов

В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в подконтрольных РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T12:54

2024-06-12T12:54

2024-06-12T12:54

украина

киев

киевская область

черниговская область

херсон

запорожье

днепропетровская область

харьковская область

укрэнерго

минэнерго украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей нет света. Об этом сообщает Минэнерго Украины.Кроме того, без электроснабжения остаются 1526 абонентов в 26 населенных пунктах Черниговской области. В Днепропетровской области из-за сбоя также без света порядка четырех тысяч абонентов.В части Донецкой области, которая пока еще контролируется киевским режимом, света нет у 16,9 тысяч абонентов. В Запорожской обесточены 6624 домовладений и предприятий. В Харьковской области 37,3 тысячи жителей остаются без электроснабжения. В Херсонской области без света 25,8 тысяч абонентов. Кроме того, по данным "Укрэнерго", в среду в стране с 15:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроснабжения по всей стране.В среду сообщалось о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальМинистр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли

украина

киев

киевская область

черниговская область

херсон

запорожье

днепропетровская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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