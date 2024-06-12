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Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов
Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов
В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в подконтрольных РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T12:54
2024-06-12T12:54
2024-06-12T12:54
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киев
киевская область
черниговская область
херсон
запорожье
днепропетровская область
харьковская область
укрэнерго
минэнерго украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей нет света. Об этом сообщает Минэнерго Украины.Кроме того, без электроснабжения остаются 1526 абонентов в 26 населенных пунктах Черниговской области. В Днепропетровской области из-за сбоя также без света порядка четырех тысяч абонентов.В части Донецкой области, которая пока еще контролируется киевским режимом, света нет у 16,9 тысяч абонентов. В Запорожской обесточены 6624 домовладений и предприятий. В Харьковской области 37,3 тысячи жителей остаются без электроснабжения. В Херсонской области без света 25,8 тысяч абонентов. Кроме того, по данным "Укрэнерго", в среду в стране с 15:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроснабжения по всей стране.В среду сообщалось о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальМинистр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
украина
киев
киевская область
черниговская область
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украина, киев, киевская область, черниговская область, херсон, запорожье, днепропетровская область, харьковская область, укрэнерго, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости
Несколько областей Украины и Киев обесточены после взрывов
Десятки тысяч абонентов в семи областях Украины обесточены из-за взрывов на энергообъектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей нет света. Об этом сообщает Минэнерго Украины.
"В Киеве из-за технологического нарушения обесточено порядка семи тысяч точек учета. В населенных пунктах области света нет у 21 тысячи абонентов", - сказано в сообщении.
Кроме того, без электроснабжения остаются 1526 абонентов в 26 населенных пунктах Черниговской области. В Днепропетровской области из-за сбоя также без света порядка четырех тысяч абонентов.
В части Донецкой области, которая пока еще контролируется киевским режимом, света нет у 16,9 тысяч абонентов. В Запорожской обесточены 6624 домовладений и предприятий. В Харьковской области 37,3 тысячи жителей остаются без электроснабжения. В Херсонской области без света 25,8 тысяч абонентов.
Кроме того, по данным "Укрэнерго", в среду в стране с 15:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроснабжения по всей стране.
"Из-за серьезных повреждений украинские электростанции не могут вырабатывать необходимое количество энергии. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и помощь из европейских стран. Но из-за масштабных повреждений этого недостаточно для поддержания баланса в системе", - признали в компании.
В среду сообщалось о серии мощных взрывов
в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.
Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены
в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.
Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала,
что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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