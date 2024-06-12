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Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар

Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар

Утром в среду в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. На этом фоне взрывы гремят в разных регионах, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T09:18

2024-06-12T09:18

2024-06-12T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. На этом фоне взрывы гремят в разных регионах, сообщают местные власти.По данным начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, пожарные борются с огнем на одном из промышленных предприятий.Объекты критической инфраструктуры повреждены и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. По его данным, взрывы гремели в Херсоне и еще 19 населенных пунктах.По данным РИА Новости, взрыв утром прогремел и в Сумах. Взрывы прогремели также в Киеве и Одессе.Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеВзрывы на Украине: промышленный объект горит в Киевской областиГромкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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