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Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар
Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар
Утром в среду в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. На этом фоне взрывы гремят в разных регионах, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T09:18
2024-06-12T09:18
2024-06-12T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. На этом фоне взрывы гремят в разных регионах, сообщают местные власти.По данным начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, пожарные борются с огнем на одном из промышленных предприятий.Объекты критической инфраструктуры повреждены и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. По его данным, взрывы гремели в Херсоне и еще 19 населенных пунктах.По данным РИА Новости, взрыв утром прогремел и в Сумах. Взрывы прогремели также в Киеве и Одессе.Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеВзрывы на Украине: промышленный объект горит в Киевской областиГромкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, киев, киевская область, одесса, херсон, взрыв, воздушная тревога на украине, в мире, новости, пожар
Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар
В Киевской области и Херсоне после взрывов горят объекты критической инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. На этом фоне взрывы гремят в разных регионах, сообщают местные власти.
По данным начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, пожарные борются с огнем на одном из промышленных предприятий.
"Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — приводит слова Кравченко администрация.
Объекты критической инфраструктуры повреждены и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. По его данным, взрывы гремели в Херсоне и еще 19 населенных пунктах.
"Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал он.
По данным РИА Новости, взрыв утром прогремел и в Сумах.
Взрывы прогремели также в Киеве и Одессе.
Во вторник три инфраструктурных объекта были поражены
в Днепропетровской и Херсонской областях Украины.
Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала,
что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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