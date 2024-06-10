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В Харькове объекты критической инфраструктуры отключают от света - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Харькове объекты критической инфраструктуры отключают от света
В Харькове объекты критической инфраструктуры отключают от света - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Харькове объекты критической инфраструктуры отключают от света
Аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры, сообщила украинская национальная... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T17:08
2024-06-10T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Причиной названы "технические осложнения в магистральной сети". 8 июня на Украине для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет. При этом восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится, заявлял ранее заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.В начале мая сообщалось о выходе из строя трех ТЭЦ. В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаМинистр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
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украина, харьков, энергосистема украины, укрэнерго, в мире, новости
В Харькове объекты критической инфраструктуры отключают от света

В Харькове отключают электроэнергию на объектах критической инфраструктуры -"Укрэнерго"

17:08 10.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкДобыча газа на Украине. Архивное фото
Добыча газа на Украине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"10 июня "Укрэнерго" вынужденно применяет аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей в Харькове. Возможны перерывы в энергообеспечении объектов критической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Причиной названы "технические осложнения в магистральной сети".
8 июня на Украине для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.
Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
При этом восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится, заявлял ранее заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
В начале мая сообщалось о выходе из строя трех ТЭЦ. В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области.
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