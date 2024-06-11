https://crimea.ria.ru/20240611/v-dvukh-oblastyakh-ukrainy-povrezhdeny-infrastrukturnye-obekty-1138014466.html

В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты

В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты - РИА Новости Крым, 11.06.2024

В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты

В Днепропетровской и Херсонской областях Украины повреждены три инфраструктурных объекта, об этом в своих Telegram-каналах сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T09:33

2024-06-11T09:33

2024-06-11T10:33

украина

вооруженные силы россии

новости

новости сво

днепропетровская область

херсонская область

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc8dad3ebd152513759fbe94efe6072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Днепропетровской и Херсонской областях Украины повреждены три инфраструктурных объекта, об этом в своих Telegram-каналах сообщают местные власти.Так, по информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, во вторник зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона.Он сообщил, что под ударами оказалась инфраструктура в Никополе и Марганцевой общине."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак.Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области.Также несколько взрывов прогремели в Херсоне, о чем проинформировал глава местной военной администрации Александр Прокудин.При этом украинские власти не уточняют, о каких именно объектах идет речь.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.5 июня взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях, свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник БайденаАрмия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

украина

днепропетровская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, вооруженные силы россии, новости, новости сво, днепропетровская область, херсонская область, инфраструктура