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В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
В Днепропетровской и Херсонской областях Украины повреждены три инфраструктурных объекта, об этом в своих Telegram-каналах сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T09:33
2024-06-11T10:33
украина
вооруженные силы россии
новости
новости сво
днепропетровская область
херсонская область
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Днепропетровской и Херсонской областях Украины повреждены три инфраструктурных объекта, об этом в своих Telegram-каналах сообщают местные власти.Так, по информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, во вторник зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона.Он сообщил, что под ударами оказалась инфраструктура в Никополе и Марганцевой общине."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак.Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области.Также несколько взрывов прогремели в Херсоне, о чем проинформировал глава местной военной администрации Александр Прокудин.При этом украинские власти не уточняют, о каких именно объектах идет речь.Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.5 июня взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях, свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник БайденаАрмия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, вооруженные силы россии, новости, новости сво, днепропетровская область, херсонская область, инфраструктура
В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Днепропетровской и Херсонской областях

09:33 11.06.2024 (обновлено: 10:33 11.06.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Днепропетровской и Херсонской областях Украины повреждены три инфраструктурных объекта, об этом в своих Telegram-каналах сообщают местные власти.
Так, по информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, во вторник зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона.
Он сообщил, что под ударами оказалась инфраструктура в Никополе и Марганцевой общине.
"Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак.
Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области.
Также несколько взрывов прогремели в Херсоне, о чем проинформировал глава местной военной администрации Александр Прокудин.
"Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры", - отметил он в своем Telegram-канале.
При этом украинские власти не уточняют, о каких именно объектах идет речь.
Накануне украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийные отключения электричества введены в Харькове, в том числе будут обесточены объекты критической инфраструктуры.
5 июня взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях, свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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УкраинаВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВОДнепропетровская областьХерсонская областьИнфраструктура
 
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