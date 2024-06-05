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Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях

Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях

На всей территории Украины утром в среду звучит воздушная тревога, взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T09:11

2024-06-05T09:11

2024-06-05T09:11

украина

взрыв

днепропетровск

днепропетровская область

полтавская область

сумская область

николаевская область

херсонская область

воздушная тревога на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На всей территории Украины утром в среду звучит воздушная тревога, взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.Ночью в Днепропетровской области в городе Никополь взрывами поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Полтавской области также в течение ночи зафиксированы попадания в промышленный объект, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.Несколько взрывов прогремели в Херсоне, сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин. Повреждены объекты муниципальной собственности.Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким также сообщил о работе ПВО в области. По его данным, взрывы прозвучали в Очаковском и Вознесенском районах.Накануне был поврежден инфраструктурный объект в Днепропетровске. Взрывы звучали и в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальВзрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктурыКрайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС

украина

днепропетровск

днепропетровская область

полтавская область

сумская область

николаевская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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