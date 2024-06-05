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Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
На всей территории Украины утром в среду звучит воздушная тревога, взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T09:11
2024-06-05T09:11
2024-06-05T09:11
украина
взрыв
днепропетровск
днепропетровская область
полтавская область
сумская область
николаевская область
херсонская область
воздушная тревога на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На всей территории Украины утром в среду звучит воздушная тревога, взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.Ночью в Днепропетровской области в городе Никополь взрывами поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Полтавской области также в течение ночи зафиксированы попадания в промышленный объект, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.Несколько взрывов прогремели в Херсоне, сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин. Повреждены объекты муниципальной собственности.Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким также сообщил о работе ПВО в области. По его данным, взрывы прозвучали в Очаковском и Вознесенском районах.Накануне был поврежден инфраструктурный объект в Днепропетровске. Взрывы звучали и в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальВзрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктурыКрайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС
украина
днепропетровск
днепропетровская область
полтавская область
сумская область
николаевская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, днепропетровск, днепропетровская область, полтавская область, сумская область, николаевская область, херсонская область, воздушная тревога на украине, новости, в мире
Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
В пяти областях Украины прозвучали взрывы на промышленных и инфраструктурных объектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На всей территории Украины утром в среду звучит воздушная тревога, взрывы раздались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала воздушных сил Украины.
Ночью в Днепропетровской области в городе Никополь взрывами поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В Полтавской области также в течение ночи зафиксированы попадания в промышленный объект, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Несколько взрывов прогремели в Херсоне, сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин. Повреждены объекты муниципальной собственности.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким также сообщил о работе ПВО в области. По его данным, взрывы прозвучали в Очаковском и Вознесенском районах.
Накануне был поврежден
инфраструктурный объект в Днепропетровске. Взрывы звучали и в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием
на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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