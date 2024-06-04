https://crimea.ria.ru/20240604/v-dnepropetrovske-povrezhden-obekt-infrastruktury-1137828324.html

Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры

Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект в Днепропетровске получил повреждения в результате ударов в ночь на вторник. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T09:53

2024-06-04T09:53

2024-06-04T09:53

украина

одесса

днепропетровск

новости сво

инфраструктура

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект в Днепропетровске получил повреждения в результате ударов в ночь на вторник. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.Он не уточнил, какой именно объект получил повреждение.Местные каналы в ночь на вторник сообщали о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске и Одессе. Информацию об ударах подтвердил и одесский мэр.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭСГромкое утро: в Харькове прогремел взрывВ Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура

украина

одесса

днепропетровск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, днепропетровск, новости сво, инфраструктура, пожар