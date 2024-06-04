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Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры
Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры
Инфраструктурный объект в Днепропетровске получил повреждения в результате ударов в ночь на вторник. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T09:53
2024-06-04T09:53
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одесса
днепропетровск
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект в Днепропетровске получил повреждения в результате ударов в ночь на вторник. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.Он не уточнил, какой именно объект получил повреждение.Местные каналы в ночь на вторник сообщали о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске и Одессе. Информацию об ударах подтвердил и одесский мэр.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭСГромкое утро: в Харькове прогремел взрывВ Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура
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украина, одесса, днепропетровск, новости сво, инфраструктура, пожар
Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровске поврежден объект инфраструктуры – Лысак

09:53 04.06.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Киеве
Пожар в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект в Днепропетровске получил повреждения в результате ударов в ночь на вторник. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Тяжелое утро в Днепре (Днепропетровске)... В результате падения обломков есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар", - написал в своем Telegram-канале Лысак.
Он не уточнил, какой именно объект получил повреждение.
Местные каналы в ночь на вторник сообщали о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске и Одессе. Информацию об ударах подтвердил и одесский мэр.
"В городе слышен взрыв", – написал в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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УкраинаОдессаДнепропетровскНовости СВОИнфраструктураПожар
 
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