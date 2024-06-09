https://crimea.ria.ru/20240609/kiev-uzhe-vospolzovalsya-razresheniem-nanosit-udary-oruzhiem-ssha-po-rossii-1137978761.html

ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена

ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена - РИА Новости Крым, 09.06.2024

ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T17:43

2024-06-09T17:43

2024-06-09T17:49

новости

джейк салливан

россия

сша

украина

политика

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137665249_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_19419b8ad8f0aa2cb90568b83f906d33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, пишет РИА Новости.Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой ПарижаВ Германии сделали дерзкое заявление о мире на УкраинеОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джейк салливан, россия, сша, украина, политика, поставки западного оружия украине