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ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена
ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена - РИА Новости Крым, 09.06.2024
ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T17:43
2024-06-09T17:49
новости
джейк салливан
россия
сша
украина
политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, пишет РИА Новости.Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой ПарижаВ Германии сделали дерзкое заявление о мире на УкраинеОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль
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новости, джейк салливан, россия, сша, украина, политика, поставки западного оружия украине
ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена

Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием США по России – советник Байдена

17:43 09.06.2024 (обновлено: 17:49 09.06.2024)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, пишет РИА Новости.
Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

"Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", – сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.

Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.
Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.
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НовостиДжейк СалливанРоссияСШАУкраинаПолитикаПоставки западного оружия Украине
 
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