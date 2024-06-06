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"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России
"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России - РИА Новости Крым, 06.06.2024
"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России
Заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне, заявил экс-президент США... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:11
2024-06-06T10:11
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп.Также Трамп в очередной раз заявил, что способен урегулировать украинский конфликт в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили ЗападРоссия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделкеЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
https://crimea.ria.ru/20240605/my-dumaem-ob-otvete-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-na-ukrainu--putin-1137891700.html
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дональд трамп, россия, сша, украина, политика, поставки западного оружия украине, безопасность, мнения, оружие, новости
"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России

Трамп предостерег от ударов по России дальнобойными вооружениями

10:11 06.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Путин говорит о применении ядерного оружия, потому что Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне",- считает экс-президент США.
Также Трамп в очередной раз заявил, что способен урегулировать украинский конфликт в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.
Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.
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