https://crimea.ria.ru/20240606/privedet-k-tretey-mirovoy-tramp-ob-udarakh-po-rossii-1137897816.html

"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России

"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России - РИА Новости Крым, 06.06.2024

"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России

Заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне, заявил экс-президент США... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T10:11

2024-06-06T10:11

2024-06-06T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп.Также Трамп в очередной раз заявил, что способен урегулировать украинский конфликт в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили ЗападРоссия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделкеЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

https://crimea.ria.ru/20240605/my-dumaem-ob-otvete-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-na-ukrainu--putin-1137891700.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, россия, сша, украина, политика, поставки западного оружия украине, безопасность, мнения, оружие, новости