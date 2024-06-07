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Взрывы на Украине: промышленный объект горит в Киевской области

Взрывы на Украине: промышленный объект горит в Киевской области - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Взрывы на Украине: промышленный объект горит в Киевской области

В ночь на пятницу на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в Днепропетровской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях гремели взрывы, были... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T07:40

2024-06-07T07:40

2024-06-07T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в Днепропетровской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях гремели взрывы, были зафиксированы разрушения. Об этом свидетельствуют данные местных властей и СМИ.В Киевской области пожар вспыхнул на промышленном объекте, который не могут потушить, сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко."Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Ликвидация последствий продолжается", - написал он в Telegram-канале.Также местные СМИ сообщали о ракетной опасности в Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Взрывы звучали в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областяхУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

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