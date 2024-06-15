Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
Пожар под Киевом на промышленном объекте потушили спустя четверо суток
09:21 15.06.2024 (обновлено: 09:22 15.06.2024)
© ДСНС УкраиныПожар под Киевом на промышленном объекте
© ДСНС Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
"Киевская область: 15 июня в 7:21 (совпадает с мск – ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", – говорится в сообщении ведомства.
12 июня в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий. Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.
В пятницу в оборонном ведомстве РФ сообщили о 19 групповых ударах по энергетике Украины и арсеналам Storm Shadow.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: