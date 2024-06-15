Рейтинг@Mail.ru
Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240615/spustya-chetvero-sutok-pod-kievom-potushili-pozhar-na-promyshlennom-obekte-1138126883.html
Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T09:21
2024-06-15T09:22
киевская область
новости
украина
пожар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138126945_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6e6312452d7a131aaf4ee82e3fd43a79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.12 июня в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий. Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.В пятницу в оборонном ведомстве РФ сообщили о 19 групповых ударах по энергетике Украины и арсеналам Storm Shadow.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138126945_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b3d78b66c846cda8ba8999690e868c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киевская область, новости, украина, пожар, происшествия
Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте

Пожар под Киевом на промышленном объекте потушили спустя четверо суток

09:21 15.06.2024 (обновлено: 09:22 15.06.2024)
 
© ДСНС УкраиныПожар под Киевом на промышленном объекте
Пожар под Киевом на промышленном объекте
© ДСНС Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
"Киевская область: 15 июня в 7:21 (совпадает с мск – ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", – говорится в сообщении ведомства.
12 июня в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий. Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.
В пятницу в оборонном ведомстве РФ сообщили о 19 групповых ударах по энергетике Украины и арсеналам Storm Shadow.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
 
Киевская областьНовостиУкраинаПожарПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
10:54Где в Крыму выпало больше всего осадков
10:33Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
10:06Крымский мост: очередь продолжает расти
09:43Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
09:21Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
07:03Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
00:02В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего
00:01Во власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
23:04Главное за день: 14 июня
22:41Главные новости Крыма: 14 июня
22:30Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
22:21Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
Лента новостейМолния