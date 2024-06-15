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Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте

Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте

Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T09:21

2024-06-15T09:21

2024-06-15T09:22

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украинские пожарные только спустя четверо суток смогли потушить масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.12 июня в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий. Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.В пятницу в оборонном ведомстве РФ сообщили о 19 групповых ударах по энергетике Украины и арсеналам Storm Shadow.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

киевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская область, новости, украина, пожар, происшествия