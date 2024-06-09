https://crimea.ria.ru/20240609/vs-rf-razbili-punkty-upravleniya-vrazheskimi-dronami-ptakhi-madyara-1137975316.html

ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"

ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра" - РИА Новости Крым, 09.06.2024

ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"

Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T13:46

2024-06-09T13:46

2024-06-09T13:52

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны российской группировкой войск в зоне спецоперации разбиты пункт дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.Вооруженные силы России регулярно наносят эффективные удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поражают места дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУПункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными РоссииЧерноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)