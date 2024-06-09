Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра" - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240609/vs-rf-razbili-punkty-upravleniya-vrazheskimi-dronami-ptakhi-madyara-1137975316.html
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра" - РИА Новости Крым, 09.06.2024
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T13:46
2024-06-09T13:52
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_dad6d5c3abb64b98178130081de5d787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны российской группировкой войск в зоне спецоперации разбиты пункт дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.Вооруженные силы России регулярно наносят эффективные удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поражают места дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУПункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными РоссииЧерноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0c20ecb088cf9ce7986e309df114e4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"

Минобороны: ВС РФ забили пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ

13:46 09.06.2024 (обновлено: 13:52 09.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов "Птахи Мадяра"
Кроме того, по данным Минобороны российской группировкой войск в зоне спецоперации разбиты пункт дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.
Вооруженные силы России регулярно наносят эффективные удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поражают места дислокации иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
13:46ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
13:41Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
13:31Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
13:12Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%
12:55Пять причин приехать в Крым - инфографика
12:27ФРГ заявляет о подготовке к войне с РФ в угоду Вашингтону - Песков
11:58Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя
11:38Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
11:09Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
10:50Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
10:14Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
09:22На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря
09:09На Крымском мосту образовалась очередь
08:56Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
08:37Крым в этом году принял первый миллион туристов
08:04Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев
07:45На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКС
07:02Как работает господдержка рыболовства в Крыму и Севастополе
00:01+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму
Лента новостейМолния