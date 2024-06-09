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ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра" - РИА Новости Крым, 09.06.2024
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T13:46
2024-06-09T13:46
2024-06-09T13:52
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские войска разбили пункты дислокации операторов ударных БПЛА "Птахи Мадяра", сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны российской группировкой войск в зоне спецоперации разбиты пункт дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.Вооруженные силы России регулярно наносят эффективные удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поражают места дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУПункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными РоссииЧерноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Минобороны: ВС РФ забили пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ
13:46 09.06.2024 (обновлено: 13:52 09.06.2024)