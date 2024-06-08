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Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T13:19

2024-06-08T13:19

2024-06-08T13:25

министерство обороны рф

пво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, ПВО сбили украинских вертолет Ми-8 и уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун", а также 71 беспилотный летательный аппарат противника.Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на субботу в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об уничтожении на внешнем рейде Севастополя безэкипажного катера сообщал и губернатор Михаил Развожаев. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, безопасность