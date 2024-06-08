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Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
Пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T13:19
2024-06-08T13:19
2024-06-08T13:25
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беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, ПВО сбили украинских вертолет Ми-8 и уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун", а также 71 беспилотный летательный аппарат противника.Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на субботу в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об уничтожении на внешнем рейде Севастополя безэкипажного катера сообщал и губернатор Михаил Развожаев. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, безопасность
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
За сутки силами ЧФ уничтожены пять украинских безэкипажных катеров - Минобороны
13:19 08.06.2024 (обновлено: 13:25 08.06.2024)