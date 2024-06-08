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Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря
Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря
За ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T08:05
2024-06-08T08:24
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
беспилотные катера
екатерина денисова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. За ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, беспилотные катера, екатерина денисова, обстрелы всу, атаки всу на крым, крым, краснодарский край, тульская область, ростовская область, белгородская область, брянская область, астраханская область, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря

Над регионами России за ночь перехвачены и уничтожены 25 беспилотников и 2 морских дрона

08:05 08.06.2024 (обновлено: 08:24 08.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. За ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО два БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один дрон уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, еще по одному сбиты над Брянской и Тульской областями, три БПЛА уничтожены над Астраханской области, пять дронов уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть перехвачены над территорией Краснодарского края", - уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.
 
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