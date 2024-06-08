https://crimea.ria.ru/20240608/sily-pvo-otrazili-ataku-na-krym-s-vozdukha-i-morya-1137955112.html

Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря

Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря

За ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T08:05

2024-06-08T08:05

2024-06-08T08:24

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. За ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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