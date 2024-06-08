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Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
В ночь на субботу военные Черноморского флота отражали очередную попытку ВСУ атаковать Севастополь – был уничтожен безэкипажный катер. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T06:41
2024-06-08T06:53
севастополь
михаил развожаев
безэкипажные катера
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В ночь на субботу военные Черноморского флота отражали очередную попытку ВСУ атаковать Севастополь – был уничтожен безэкипажный катер. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. добавил Развожаев и призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.30 мая Черноморский флот предотвратил попытку атаки четырех морских дронов в Черном море.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видеоОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
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севастополь, михаил развожаев, безэкипажные катера, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

В Севастополе флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде – Развожаев

06:41 08.06.2024 (обновлено: 06:53 08.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevМорские бухты Севастополя
Морские бухты Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В ночь на субботу военные Черноморского флота отражали очередную попытку ВСУ атаковать Севастополь – был уничтожен безэкипажный катер. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер", - написал он в Telegram.
По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. добавил Развожаев и призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.
Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.
30 мая Черноморский флот предотвратил попытку атаки четырех морских дронов в Черном море.
24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезэкипажные катераАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовости Крыма
 
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