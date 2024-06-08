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Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

В ночь на субботу военные Черноморского флота отражали очередную попытку ВСУ атаковать Севастополь – был уничтожен безэкипажный катер. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T06:41

2024-06-08T06:41

2024-06-08T06:53

севастополь

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безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В ночь на субботу военные Черноморского флота отражали очередную попытку ВСУ атаковать Севастополь – был уничтожен безэкипажный катер. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. добавил Развожаев и призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.30 мая Черноморский флот предотвратил попытку атаки четырех морских дронов в Черном море.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видеоОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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